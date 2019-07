El PP pide a Sánchez Teruel que no haga “demagogia barata” sobre el CAF

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Ramón Herrera ha pedido hoy al secretario general de los socialistas en Almería, José Luis Sánchez Teruel, que no haga “demagogia barata” sobre el CAF porque “ni se va a cerrar, ni se va a desmantelar” y además “va a seguir siendo el centro de referencia de la fotografía en Andalucía y en España”.

Herrera pide a Sánchez Teruel que se retracte en sus palabras porque “es falso que el gobierno del cambio esté poniendo vetos ideológicos a la cultura y al CAF” y señala que desde que el PP gobierna en la Junta el apoyo a la cultura de la provincia de Almería ha sido “importante” por ejemplo destinando una inversión de 1,6 millones de euros a la Alcazaba, apoyando por primera vez el Festival de Flamenco y Danza de Almería, o comprometiéndose con la ciudad de la cultura de Olula del Río mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha dado los 200.000 euros que el Gobierno del PP dejó presupuestados para la ampliación del Museo Pérez Siquier.

Para el parlamentario popular las declaraciones de Sánchez Teruel solo buscan polémica donde no la hay, porque según explica “con la reestructuración de la Agencia es lógico que el gobierno andaluz busque un nuevo perfil que encaje con la nueva estructura”.

“Antes el CAF dependía de la Dirección de Fotografía de la Agencia y ahora dependerá de la Dirección de Artes Visuales de la Agencia que llevará aparejada la dirección del CAF. No hay nada más, es todo así de simple, y por eso en breve tal y como ha dicho la Delegada de Cultura se sacará a concurso esta dirección para buscar el mejor perfil”, ha manifestado.

Por último, Ramón Herrera señala que el único que está poniendo en cuestión el CAF es el Partido Socialista, y le pide a Sánchez Teruel que no siga mintiendo porque “las decisiones que el Gobierno andaluz toma no tienen un contenido ideológico, sino que se hacen pensando en lo mejor para los almerienses y para la provincia, algo que lamentablemente no pasaba con el PSOE porque simplemente para ellos Almería era la última”.