Pedro Almodóvar quiere rodar un cortometraje del género western en Tabernas

Pedro Almodóvar quiere rodar un cortometraje del género western en Almería. De hecho, anunció ayer desde Venecia a Julia Otero en Onda Cero que ya está escrito el guión. El cineasta manchego siempre ha sido un enamorado de Almería.

El director de cine manchego, que conoce bastante bien Almería donde ya rodó escenas de dos sus películas, siempre ha sido un enamorado del paisaje de la provincia, algo que ha elogiado cuando se le ha preguntado por Almería como tierra de cine.

Almodóvar presentaba ayer su último cortometraje titulado La voz humana en Venecia. “Tengo dos guiones más, uno de ellos es un western que dura menos de 45 minutos. Lo tengo escrito y quiero hacerlo en Almería. Será en el mismo lugar donde rodó Sergio Leone” subrayaba el cineasta a la periodista Julia Otero de Onda Cero.

De hecho, Almodóvar estuvo hace 38 años en Agua Amarga durante el rodaje de Laberinto de pasiones, aunque también rodó en Mojácar. La playa almeriense aparece en unas secuencias de la cinta cuya trama se desarrollaba casi en su totalidad en Madrid.

Curiosamente hace 18 años, Almodóvar volvió a Mónsul donde ambientó esa zona como si se tratase de Jordania para la película Hable con ella. De cualquier forma, Almodóvar desde hace muchos años conocía perfectamente el desierto de Almería donde rodara Sergio Leone, un cine que ha sido muy seguido por el manchego.

En su visita al Centro Andaluz de la Fotografía a finales de junio del pasado año, en la apertura de la exposición Flores de Periferia, de Almodóvar junto al pintor Jorge Galindo recordaba sus recuerdos de Almería. Grabó una escena de Hable con ella en la playa de Mónsul y hace años estuvo en Mojácar rodando unas escenas de Laberinto de pasiones. “Todavía recuerdo las gambas y la langosta que nos comimos”, subrayó el cineasta.

“El paisaje es muy inspirador y aquí se come mejor que en ningún lado”, apuntaba Almodóvar. “Estamos pasando unos días en San José y el paisaje es cautivador, por eso no me sorprende que Sergio Leone quedara maravillado con estos parajes naturales. Lo que he visto de la ciudad me gusta, tiene mucho encanto y muy poca pretensión”.