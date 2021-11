Profesionales ponen en valor las series diarias como generadoras de talento y empleo

FICAL celebra una mesa redonda sobre la ficción televisiva con los actores Juanjo Artero, Llum Barrera, Paula Prendes, el guionista Tirso Calero y la periodista Paula Hergar

FICAL ha estrenado este año sección dedicada a las series y paralelamente está celebrando actividades vinculadas a este género audiovisual. El Patio de Luces de la Diputación se ha llenado esta tarde para escuchar a los intérpretes Juanjo Artero, Llum Barrera y Paula Prendes, la periodista especializada en televisión Paula Hergar y el guionista Tirso Calero, como moderador, que han participado en una mesa redonda sobre ‘El boom de la ficción televisiva’.

La primera conclusión la lanza Tirso Calero, “casi todo el mundo en esta profesión tiene que hacer series para poder vivir. Sólo con el cine es difícil mantenerse”. A continuación todos han coincidido en poner en valor las series diarias que normalmente ocupan la parrilla de las tardes de las televisiones, con una media de un millón de espectadores cada día, que “generan talento y empleo”, afirma Llum Barrera”. Esta frase la desarrolla Paula Prendes reconociendo que “trabajar en una serie diaria es un esfuerzo titánico, tiene un ritmo frenético, pero es muy satisfactorio”. Tirso Calero ha aportado el dato de que “una secuencia de 4 minutos se graba en 45 minutos en una serie diaria. En el cine se dedica a la secuencia un día, y en Estados Unidos una semana”, lo que refleja el nivel de intensidad con el que trabajan estos profesionales que, a pesar del esfuerzo, “soy una firme defensora de las mismas”, añade Llum Barrera.

En el delicioso encuentro, los actores han rememorado sus inicios en la interpretación. Juanjo Artero ha retrocedido a su adolescencia cuando casualmente iba a la misma piscina de Antonio Mercero, que se fijó en él y le dio el papel de ‘Javi’ en la icónica serie ‘Verano Azul’ de Televisión Española. Llum Barrera confiesa que no le han sucedido esas cosas. Ella pasó del periodismo cultural a la interpretación. “Entrevistando a actores y actrices me di cuenta que eso era lo que me gustaba, y poco a poco me incorporé a la profesión de actriz”. A Paula Prendes le ha sucedido algo parecido. “Primero fui periodista, luego participé en programas de televisión, hasta que me ofrecieron participar en una serie”.

Por su parte, Paula Hergar ha explicado su trabajo como crítica televisiva. “Me dedico al ‘prime time’ y tengo que estar delante de la televisión de 10 de la noche a 2 de la madrugada, escribo las informaciones esa misma noche, y es la sección más leída de los diarios”.

Los actores y actrices han manifestado que “en España tenemos una gran capacidad interpretativa”, afirma Paula Prendes; han reivindicado que las mujeres tengan más protagonismo, “las mujeres siempre tienen mala edad en el audiovisual”, lamenta Llum Barrera, y han recomendado, a los que se quieran dedicar a esta profesión que “se formen bien y tengan un plan B, pues es difícil mantenerse”, añade Juanjo Artero.