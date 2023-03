Rocío Egea lleva su monólogo ‘Ponga un@ ex en su vida’ a la sala Abba

Es una actriz con muchos recursos, y a la vez un auténtico personaje. Es almeriense y es una mujer que lleva muchos años luchando por lo que le gusta, como es la interpretación. No hay, ni habrá ningún papel que se le resista, porque se atreve con todo. Es una actriz con mayúsculas.

Es una auténtica revolucionaria de la escena que tiene proyectos para el futuro y que vive en Almería, su tierra, tras haber pasado largas temporadas en Madrid. Todavía se emociona cuando recuerda a Julio Alfredo Egea, el poeta que era familiar suyo.

Mañana domingo, Rocío Egea estrena el monólogo de humor Ponga un@ ex en su vida a las 18:30 horas en la Sala Abba de la capital almeriense, en el casco antiguo. “Lo mejor que te puede pasar en la vida es tener un ex. Tu vida solo puede ir a mejor. Esa es mi teoría”, apunta esta veterana actriz, que no suele dejar indiferente a nadie.

“Este monólogo surgió en el año 2000 cuando yo estaba con una persona que amaba profundamente. En el monólogo habló de las múltiples teorías en torno a los ex. En ese monólogo están miles de personas, a todas las personas a las que las han abandonado. Tengo que dejar claro que el monólogo se basa en cuando una persona está totalmente enamorado o enamorada y sin esperarlo te dejan, vamos que te abandonan”.

Hoy sábado, además Rocío Egea participa por segundo año consecutivo en el Festival Internacional Grito de mujer, que este año está dedicado a la tierra y a las mujeres del campo. “Voy a hacer un homenaje a través de un texto de un gran poeta almeriense que es familia mía. Voy a hacer una performance”.

Egea no para de pensar y es una persona muy activa. “He escrito una obra infantil que verá la luz próximamente. La escribí hace muchos años y ahora me la ha pedido una editorial. También he escrito una obra para adultos, que es muy interesante”. La actriz confiesa que “el público más difícil siempre son los niños, siempre te dicen la verdad, no tienen ningún filtro. Los adultos mienten mucho, los niños si les gusta una cosa lo dicen, y si no les gusta también”.

Desde hace dos décadas también está involucrada en un proyecto cinematográfico Transformar el dolor en arte. “Es un proyecto centrado en siete enfermedades no visibles en aquel momento, aunque algunas ya si son visibles. Yo pedí autorización a siete personas y en teoría iba a ser un proyecto teatral. Las fotos se iban a hacer en La Gran Vía de Madrid en hora punta y otras en espacios industriales. Cada vez que quedaba con un fotógrafo, al final no podían hacerlo. La mitad de la serie se hizo en Almería y colaboró Paco Cañizares y la fotógrafa Maki”.

Rocío Egea escribe todos los días, además pinta y esculpe. “Es algo que necesito hacer a diario. Iba a ser jurista, pero lo dejé por principios. Vengo de una familia de artistas”.

Rocío del Carmen López y Egea, conocida en los círculos teatreros como Ro Egea, sostiene que “me ha dado siempre mucha vergüenza decir que era artista, siempre decía que me dedicaba a las obras sociales. Pero soy artista”, apunta.

De momento Rocío tiene muchas ideas en su mente. “Estoy en un momento de creatividad muy bueno, y tengo que aprovecharlo”. Ahora está preparando el rodaje de un largometraje. “Es una producción que en menos de dos años tengo que llevarla a cabo”. De momento se recupera de la ruina que le reportó la pandemia.