‘Sal corriendo’ gana el concurso de cortos de la Escuela de Imagen y Sonido de Almería

La gala de cortometrajes realizados desde casa durante el confinamiento social y organizada por la Escuela de Imagen y Sonido de Almería, ha proclamado como máximo triunfador el cortometraje Sal corriendo de la realizadora almeriense, Alba Collado. La cinta ganadora, ha sorprendido a público y jurado, obteniendo ambos premios. Una decisión conjunta, donde se ha valorado el estilo creativo y su forma de llevar a la ficción, la complicada situación que sufren las personas sometidas a la violencia de género, en un contexto marcado por confinamiento social.

Respecto a esta particular cita con el cine celebrada el pasado viernes, 29 de mayo, hay que destacar su rotundo éxito, donde se ha tenido que coordinar a todo el equipo de producción a través de Internet. Una experiencia y un acontecimiento histórico de gran trascendencia para la historia de esta escuela, según han explicado los organizadores. La gala contó con la proyección de 12 cortometrajes, en la sección oficial a concurso, donde se alternaron un total de 6 actuaciones musicales llevadas a cabo por los alumnos de la escuela.

Por último, el director de la escuela, Luis Serrano dedicó unas emotivas palabras a todos los asistentes del evento, donde puso de manifiesto la capacidad de trabajo del alumnado y su buen criterio a la hora de realizar sus producciones, así como el agradecimiento a todo el profesorado de la escuela por su labor educativa durante el confinamiento.

La relación de cortometrajes que han participado en la sección oficial han sido El fin de la vida de Dorothy Soler, Yo de Arantxa Fernández, Abusa de Jairo García, The Quarantine de Pilar Ortega, In your head de Ignacio Marín, Lo que nunca te dije de José Venteo, Ayer y hoy de Mario Fernández, Matar el tiempo de Christian Fernández, Piedra Papel Tijeras de Juan Sánchez, Caminos cruzados de Sebastián L. Márquez, Sal corriendo de Alba Collado y Cosas de mujeres de Quesia Ximendes.

Los artistas invitados a la gala fueron Juanchomachine, Diego y Kayce, Mario Fernández, Rid3r, Braw Robles y José Venteo DJ.

Las personas interesadas en tener más información sobre la Escuela de Imagen y Sonido de Almería que dirige Luis Serrano lo pueden hacer llamando al teléfono 950 22 58 38, en la sede del centro, situado en la calle Arcipreste de Hita, números 27 y 31, en Almería capital, a través de la web www.eiso.es o el e-mail info@eiso.es