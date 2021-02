La banda The Dry Mouths lanza un single inédito por primera vez en castellano

Tras siete discos, The Dry Mouths presentan por primera vez una canción cantada en castellano, T3Ch N3Rd5, el último tema de estudio inédito grabado por Andy Reyes al bajo. Fue grabado por primera vez en las sesiones de su último disco Lo-Fi Sounds For Hi-Fi People en Diciembre de 2015, quedando fuera del tracklist del disco porque la interpretación no convenció a los miembros del grupo.

En 2018 Andy Reyes, Josh Morales y Christ O. Rodríguez volvieron a grabar este tema en Desert City Studio con nueva estructura y dinámica, quedando reservado para posteriores publicaciones. Años después, en enero de 2021, se graban los arreglos y la nueva parte vocal en castellano del tema.

El artwork de la portada corre a cargo de Iván Carreño, representando una vuelta de tuerca a la imagen del árbol de la vida, partiendo del ciprés, que tanto en la cultura clásica como en la mayoría de manuales de simbología representa la muerte.

T3Ch N3Rd5 se publicó como single digital el pasado 11 de Febrero, dos años después del fallecimiento de Andy Reyes, en su honor y memoria.

The Dry Mouths se encuentran en estos momentos inmersos en el proceso de producción y grabación de su próximo álbum, que previsiblemente se publicará en otoño de 2021 y será íntegramente instrumental.

El Festival Resurrection Fest ha confirmado la actuación de The Dry Mouths para la edición de 2021, si las condiciones sanitarias lo permiten.

The Dry Mouths es un grupo cuya música es una mezcla equilibrada entre el rock de los 90’, el stoner y la experimentación, dejándose notar en la primera escucha influencias de grupos como Nirvana, Tool, Mogwai, Explosions In The Sky, Black Sabbath o Pink Floyd. The Dry Mouths nace en 2006. La Banda con una excelente carrera discográfica sufrió un duro varapalo en febrero de 2019 con la muerte de Andy Reyes, el bajo de la banda cuando contaba 33 años. El grupo quiere sacar disco este año.