El concierto de Valeria Castro en Almería el domingo contará con Laura Diepstraten

Es una de las citas musicales más destacadas de la programación de primavera del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y lo será además de forma universal y accesible para todas las personas. El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibirá el domingo, 21 de abril, a partir de las 19 horas, el concierto de Valeria Castro, una de las artistas revelación y con una de las voces más personales y emocionantes de los últimos años, que contará con la cantante almeriense con discapacidad visual Laura Diepstraten y en una cita que será inclusiva y accesible gracias al reconocido y premiado trabajo de la Fundación Music For All.

Las personas que precisen de alguna demanda de accesibilidad o apoyos para el disfrute del concierto como intérprete de lengua de signos, mochilas vibratorias, espacios preferentes, personal de apoyo o cualquier otra medida de accesibilidad puede solicitarlo poniéndose en contacto con la Fundación Music for All.

Las entradas para el concierto, que produce Crash Music, se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la taquilla del Auditorio, desde una hora antes del inicio del concierto. Tienen un precio que oscila entre los 26 y 30 euros en función de la zona de asiento escogida.

A punto de cumplir 25 años, Valeria Castro, el joven talento que años atrás Alejandro Sanz descubriera en Instagram y con quien después cantará en directo Corazón Partío, ha dejado de ser una promesa para ser una realidad, sin duda una de las voces más prometedoras del mundo hispanohablante.

La gira de su primer disco pasará por diez países, llenando plazas tan importantes como Noches del Botánico y habiendo cantado con artistas de la talla de Vetusta Morla, Silvana Estrada o Vicente García. En septiembre de 2023 recibe su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría de “Mejor Canción de Autor” por su canción La raíz. En noviembre la Academia de Cine le nomina al Goya junto con Vetusta Morla por la Canción Original de la película homónima El amor de Andrea. En diciembre consigue la estatuilla de Los Premios Canarios de la Música en la categoría de Mejor Canción por La raíz.

Valeria Castro es dueña de una voz sensible, frágil, propicia para el escalofrío. Su primer álbum, Con cariño y con cuidado, es una radiografía del alma formulada en primera persona; un ejercicio de autoestima y amor propio y, sobre todo, la constatación de que su firmante solo sabe hablar de aquello que verdaderamente le concierne y conmueve. Nada de lo que canta y cuenta Valeria se comprendería sin todo su bagaje previo; sin el aliento de una tierra, una familia y un paisanaje, sin la huella indeleble de su isla: La Palma. No canta solo ella, a título particular: canta todo un pueblo, una manera de concebir la vida. Es la voz de la sinceridad y la esencia. Una garganta en carne viva.

Es un trabajo con un hilo conductor o una espina dorsal. Es el autorretrato de una muchacha isleña ultrasensible que se abre en canal y deja que nos asomemos a las entrañas mismas del alma. El testimonio, en primera persona del singular, de una joven que hace de su verdad el germen irrenunciable de su mensaje. La zona cero de una confesión de empatía y sinceridad devastadoras.

La joven cantante, pianista y compositora almeriense Laura Diepstraten ha sido recientemente la ganadora del Music@once Fest, la gala final del Concurso Music@once 2023, una iniciativa de la ONCE para impulsar la promoción de artistas ciegos o con discapacidad visual. El evento se celebró el pasado mes de octubre en una abarrotada sala Rockville de Madrid, por cuyo escenario pasaron siete artistas y grupos que llegaron a la final de este certamen. Diepstraten supo encandilar al público con su tema Amor de niñez, compuesto e interpretado por ella al piano, instrumento con el que emociona cada vez que se sube a un escenario y luce su esplendorosa voz.