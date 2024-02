El Velorio Poético contará con Alonso de Molina como poeta invitado en Clasijazz

Poetas del Sur Almería organiza un nuevo Velorio poético que tendrá lugar hoy jueves, 8 de febrero en Clasijazz a partir de las 20 horas. En esta ocasión comienzan los velorios con interesantes novedades y los poetas: Alonso de Molina, Sara Harb, Paco Checa, Libertad González, Carmen Baeza Lores, Antonio Almécija Molina y Luz Blanca. La música irá a cargo de los cantautores César Maldonado y Ana María Simón.

Los ya célebres Velorios Poéticos de Almería, cuentan con la inestimable colaboración de Alonso de Molina, Diego Alonso Cánovas, Perfecto Herrera, Carmen Baeza Lores, Antonio Almécija Molina, Domingo Cañadas Hernández, Fernando Barrionuevo, María Lago Núñez, Pablo Mazuecos, Mariángeles Lonardi, Miguel Arranz, Sara Harb y Chelo Milán.

El poeta invitado Alonso de Molina explica que “cuando cumplí los cuarenta ya sabía yo que no sería nada en la vida, lejos de asustarme me recreé indiferente y de la mano del viento fresco me sentí aliviado. No obstante y para quienes no me conozcan que seréis la mayoría, acerca de mi, os cuento que me gustan los días y las tardes, me gusta la primavera y la luna en todas sus fases, me gustan los espejos limpios, las noches cálidas, me gustan las sonrisas y las caras amables y a veces me gusta mirar al infinito y tratar de encontrarme en él como en mi propia casa, en realidad me gusta todo, aunque a veces no suelo conformarme con nada”.

“Profesionalmente me desempeño como director de una empresa dedicada a las TIC. Durante el tiempo libre realizo recorridos por senderos, montañas y playas; viajo, leo, escribo y echo una mano en temas de interés social y cultural”, apunta.

Activista cultural comprometido con la difusión de talentos, promueve encuentros de poesía en la naturaleza. Ha publicado 12 libros y está presente en más de treinta antologías poéticas. Ponente habitual en recitales, tertulias y encuentros poéticos.