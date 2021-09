Las Wonder cerraron el sexto concierto de la Ruta Gastromusical de Cooltural Go!

La Ruta Gastromusical de Cooltural Go!, una de las líneas de actuación de la programación de este ciclo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, llegó anoche a su término con el concierto que ofreció la banda Las Wonder en el Parque Nicolás Salmerón. Tras Tyrano Banderas en el Teatro Apolo, debido a la lluvia, Ten Shots and K.O. en la Plaza de la Constitución, Break The Senses en la calle Reyes Católicos, Mundo Divino en la Plaza de las Almadrabillas y Bauer en la Plaza de las Velas, fue la sexta de las propuestas de esta sección que cuenta con la colaboración del Área de Promoción de la Ciudad y de Sabores Almería, la marca gastronómica de calidad de la Diputación Provincial.

El grupo de chicas murciano Las Wonder viene pisando fuerte con unos ideales claros: la expresión de sus sentimientos sin tapujos y la reivindicación. Los primeros adelantos de su álbum que se publicará este octubre tienen su esencia melódica y reflejan sus intenciones de ser un proyecto donde la mujer es la protagonista.

En su actuación, preludiada por el conocido ‘Wannabe’ de Spice Girls, arrancó con la inédita ‘Sacro Gurú’ y ‘Entropía’, uno de sus adelantos. Fue la tónica de la velada ya que el público escuchó casi en primicia esa colección de canciones que acompañarán a los cuatro singles avanzados. Temas como ‘Carta Magna’, ‘Mamá’ o ‘No Queda Aire’ demostraron el potencial de un grupo formado en 2018 por Marta García (vocalista) y Yanira Carrillo (pianista), con la posterior incorporación de Sefi Meseguer (guitarra), Fátima García (batería) y Bet (Bajo), ayer sustituida por un bajista.

Como es lógico, se dejaron sus temas ya rodados ante el público, como ‘Iceberg’, ‘Úsame’ y ‘La Mosca Voyeur’, entre las que intercalarían ‘Noche Oscura’, dejando un buen sabor de boca al público que agotó todas las invitaciones desde hace varias semanas.

Próximas citas de Cooltural Go!

Las entradas e invitaciones, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se pueden adquirir en la página web www.coolturalfest.com.

Tras la Plaza del Mar de El Toyo y el Parque de las Familias, la tercera y última cita con Cooltural Kids será el viernes, a las 20:30 horas, en el Anfiteatro de la Rambla. La entrada es gratuita con invitación en la web de Cooltural Fest. ‘El Bosque de las Canciones’ es un viaje de comprensión y acercamiento musical a través de la naturaleza. Una aventura en clave de fábula dónde voces, guitarra, percusión e interpretación se mezclan para incentivar y acercar a los más pequeños el aprendizaje mediante la música y la expresión corporal.

Sábado, Secret Show

Tetería Aljaima y Alice Wonder, Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ y Carmen Boza, la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial y El Niño de la Hipoteca, Travis Birds y las Cuevas de Conan, Georgina en La Hoya, Maren en el Cerro de San Cristóbal… Este sábado, 18 de septiembre, con ‘apertura de puertas’ a las 20.30 horas y comienzo a las 21:30 horas, un nuevo lugar de la ciudad y un nuevo artista se sumarán a la lista de los ‘Secret Show’.

Una original propuesta que cuenta sus citas anteriores con carteles de ‘entradas agotadas’ y que hace que los asistentes no conozcan hasta apenas 24 horas antes dónde se va a celebrar el concierto en la ciudad y en el que hasta que el artista no aparece en escena, no sabe de quién va a ser el concierto.

El domingo, día 19 de septiembre, será la despedida del ciclo Cooltural Go! de esta primavera y verano de 2021. La cita es el Mesón Gitano, a partir de las 12:30 horas, con Arco, Guiu Cortés y Mr. Kilombo. Antonio Arco, ampliamente reconocido por su paso por la popular banda granadina El Puchero del Hortelano, no sólo canta, sino que también toca la guitarra, compone y escribe literatura y música. Este artista multitalento lleva acumulando éxitos desde que empezara su carrera en solitario en 2016 bajo el nombre de Arco.

Guiu Cortés, también conocido como El Niño de la Hipoteca, es un cantautor, compositor y músico español que triunfó con el boom de las redes sociales, con un gran éxito en reproducciones digitales. Acompaña su música animada (que define como punk blando) de letras humorísticas y reivindicativas y explora diferentes estilos en sus múltiples proyectos o bajo su nombre personal para lo más íntimo.

Mr. Kilombo es un proyecto personal de Miki Ramírez en el que confluyen letras cuidadas con melodías pegadizas y una puesta en escena interactiva y enérgica. Su último disco, lanzado en 2020, lo tiene girando por España en el tour Cortocircuitos. También han sido numerosas sus visitas a Latinoamérica, donde tiene una gran base de seguidores desde que empezó su carrera.