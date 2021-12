La artista almeriense SilverPoppy lanza el videoclip de la canción ‘Desamparaica’

La cantante almeriense SilverPoppy acaba de lanzar el videoclip del tema Desamparaica que incluye en su disco Hysteria. Se trata del único tema en español de ese trabajo discográfico. La artista apunta que “el videoclip se ha realizado ya que el tema en redes sociales ha tenido una gran respuesta. Eso me llevó a plantearme a hacer el videoclip”.

“El proceso de grabación ha sido largo, dada la situación que se vive en el país desde hace más de año y medio. En tres meses se ha rodado, participando Carlos Lage como director; Nena Cuidao que ha sido la estilista y la que se ocupa de la estética del vídeo y el atrezzo. Luego se cuenta con la ayuda de La Hecatombe, María Voltio y Geovanna García en maquillaje y peluquería. Big Kilombo está en las mezclas y master y PetitChef en la producción musical”, explica la artista.

Colaboran Celia Blanco con su estudio de fotografía y Andy y Claudia participaron como ayuda en la grabación en la zona de Los Genoveses, aparte de otros amigos de la artista que le dejaron una casa para grabar, las estampas y el mantón.

Se grabo a los pies de la Alcazaba en Pescadería, en Los Genoveses y en el Cortijo del Fraile y en el estudio de Celia Blanco. El tema Desamparaica surge cuando la propia artista se encuentra en un momento delicado emocionalmente y económicamente, y contempla a su alrededor que sus amigos tampoco tienen un trabajo en condiciones. “Llegó un punto en que no sabíamos a donde dirigirnos y entonces me dirigí a Dios y le dije cómo me tienes, desamparaica. Y esa situación fue la que me llevó a cantarle mis penas a lo divino”.

“Esta canción nace en otoño de 2020. “Tenía un sentimiento difícil de explicar en ese momento. Salió la canción en media hora subida en un autobús. Me desfogué muy rápido”, confiesa. “Ya hay otro videoclip grabado que hay que montarlo, pero para enero me gustaría sacarlo. Estamos con la cabeza en el próximo videoclip. Carlos, Nena Cuidao y yo queremos seguir empujando nuestros limites y seguir sacando nuestro trabajo. Queremos demostrar que hay talento en Almería”. El videoclip se puede ver a través de youtube por Vevo. Es una letra fascinante y un videoclip magistralmente realizado.