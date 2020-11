La banda almeriense de rock Deaf Django lanza su disco ‘Superhowl’

Deaf Django es una banda almeriense de rock. Sus influencias, siempre en el campo de los sonidos de guitarras, van desde el rock más clásico de The Beatles o The Rolling Stones a Neil Young y bandas de los 90 como Pearl Jam.

También pueden recordar a bandas más modernas como Foo Fighters o The Black Keys. Estas influencias más evidentes son matizadas por los gustos personales y la trayectoria anterior de los componentes, en las que se pueden apreciar apuntes de jazz o de música indie, entre otras.

La banda está compuesta por los siguientes músicos: José al bajo y a la producción musical. Participa en la banda de Berja Navegantes, con la que ha actuado en Clasijazz e incluso ha teloneado a Boney M. Su hijo, también José (El sexto miembro), ha intervenido en directos, aportando frescura e intensidad.

David es el batería gallego con amplios conocimientos musicales y experiencia tanto en bandas de rock como en combos de jazz tales como Wi Bouz, Mr Carácter, Plastic Jazz o In_fussion

Cáterin es cantante con el título Superior de piano en el Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” de Granada y experiencia con el piano en el campo de la música clásica.

Jorge es el guitarrista que proviene de la escena sevillana de música indie o alternativa, también en Friki Martin y otros proyectos alternativos. Ha compartido escenario a lo largo de su carrera con bandas como Los Planetas, Love of Lesbian, Killer Barbies, etc.

Javi es cantante y guitarrista. Previamente miembro de la banda granadina The Yellow Teeth Band y de Cassandra Experience, proyecto de versiones compartido con “los dos Josés” y con David.

Deaf Django se forma en 2018 y da un primer concierto en La Cueva en Almería. En 2019 autoedita en plataformas digitales el trabajo Whale. Para promocionar este trabajo actúan durante el año en varios lugares por la provincia de Almería (Dragonfly, La Cueva, La Jaima de Balerma) e incluso actúan en la mítica Sala Planta Baja de Granada dentro del Festival Benéfico Help Me Please.

Ya en 2020 autoeditan su segundo CD, Superhowl, que no ha sido presentado en directo por motivos de sobra conocidos y relacionados con la pandemia originada por el coronavirus.

Destacar que la banda está presente a través de las plataformas habituales de streaming como Spotify, Bandcamp, Soundcloud, etc con cientos de escuchas de distintas partes del mundo.

Actualmente, el grupo se adapta a la situación y se dedica a promocionar en medios este último trabajo y a componer nuevos temas, con novedades como la composición compartida de varios temas entre David y Javi, ampliando así los registros del grupo o la incorporación de arreglos de piano escritos e interpretados por Cáterin.