La banda almeriense Los Summers lanzan su nuevo disco ‘Cometieron un error’

Los Summers acaban de lanzar su nuevo disco Cometieron un error, editado por la discográfica almeriense Clifford Records. Se ha editado en vinilo rojo translúcido de 12”. El disco está grabado en el Estudio Chapina, con producción a cargo de Juan Luis Compro Oro. Se ha grabado durante la etapa del confinamiento.

“El proyecto inicial era grabar un Ep más corto, pero los periodos de encierro y pausa obligada fueron animándonos a preparar más canciones e ir conformando un planteamiento más ambicioso. El diseño gráfico, que ha quedado precioso, ha corrido a cargo del artista e ilustrador Adrián Bago”, explica Francis Aguilar, uno de sus miembros.

Es el tercer LP de Los Summers, si bien en cuanto a referencias discográficas sería la sexta, dado que en los últimos años han editado varios eps en vinilo 7”. Los Summers siguen siendo tres, Juancho S. Alquiza, Aníbal Ortiz y Francis Aguilar, y el grupo está cumpliendo 14 años este 2021.

Sobre el estilo de disco, el disco mantiene la línea punk pop que ha caracterizado siempre al grupo, de melodías saltarinas y adictivas, ritmos acelerados y sonido muy potente de guitarras, influencias muy marcadas de los años 60, y cierta urgencia sonora y existencialista, que después de 13 años y un montón de canciones ya se ha vuelto algo muy característico y reconocible.

Es posible que este sea el disco de Los Summers que ha quedado más variado en cuanto a estilos, aunque llama la atención la fluidez con que la banda integra nuevos matices armónicos, como ramalazos easy listening en las armonías y puentes instrumentales o la introducción de vientos, sin perder la pulsión punk ni la urgencia.

También se han abierto a espacios sonoros más ruidosos, con la inclusión de un tema garage como La Bomba o el himno estival Nuestro verano, con tempo del hardcore, y sonando como una apisonadora.

En cuanto a los textos, Cometieron un error mantiene también la tendencia habitual del grupo a planteamientos y líneas hedonistas, la evocación del verano soñado, aderezada con despechos, dudas, inquietud, tensión vital…

Este disco en especial, en cuanto a textos, parece más luminoso y optimista que los anteriores. También hay muchas canciones que hablan de viajes, de movimientos, cambios, igual tiene que ver con la madurez, o con las ganas de viajar después de tantos meses, vete a saber. El disco incluye los temas Verano en Bélmez, Avance informativo, Tu gato, Dragones, La bomba, Canción triste de Navidad, Me tengo que marchar, Un momento complicado, El error, 1, 2, 3… Splash!!, Nuestro verano y Volveré.

Los Summers es una banda almeriense que practica un estilo musical punk pop, con base punk rock de tradición californiana y arreglos vocales de inspiración surf, sunshine y ye-ye, todo con letras en español y cierta carga de hedonismo y aire existencialista.

Como influencias estilísticas podríamos destacar, tanto el surf y el vocal pop sesenteros, al estilo de Beach Boys, Jan and Dean o The Monkees, como la contundencia punk de bandas como Beatnik termites, The Queers o Ramones, siempre con una visión bastante retro, tanto musical como estética, muy fan también del ye-ye español y la nueva ola latinomericana de los 60. Como grupo musical, surgen en Almería en 2007, y desde entonces, han editado seis referencias discográficas, para tres compañías diferentes.

La banda se reunía hace unos días con el concejal de Cultura, Diego Cruz y ya planifican la presentación de este disco en la capital. Sin duda, es una excelente noticia en estos tiempos tan complicados debido al coronavirus, pero Los Summers han regresado con mucha fuerza.