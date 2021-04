El libro de cabecera de 40 almerienses

Cuando comencé la andadura del Diario de los libros mi ilusión estaba volcada en dos líneas, una, acercar el disfrute personal que yo había sentido con las lecturas que me habían regalado la imaginación de los autores, y por otro lado, el acercar autores muy actuales a nuestra ciudad siempre contando con el gran apoyo de El Diario de Almería.

Actualmente aunque por distintos motivos a los de Patricia, coprotagonista de El sueño de la Crisálida, me encuentro en un obligado paro literario. Por ello, y haciendo partícipes a los ilustres almerienses que aquí me acompañan reseñando sus libros de cabecera en este peculiar año, quiero realizar mi particular homenaje a mis libros, los que me hicieron vivir mil vidas, esperando que los plasmados hasta ahora en el Diario de los libros, les haya ayudado a amar la lectura tanto como yo.

Como ya parafrasee en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería les daré, si me permiten dos consejos: El primero citando a mí amiga Rosa Montero: Ni pena, ni miedo; el segundo: Libros, muchos libros.