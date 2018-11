Antonio Gómez: “La guitarra es el instrumento más popular”

Está considerado como uno de los guitarristas más importantes que tiene Almería. Ahora vuelve a ser actualidad con este disco.

-Hoy jueves sale a la calle su nuevo trabajo discográfico 3x4. Doce temas originales en un disco. ¿Cuanto tiempo le ha llevado este nuevo trabajo?

-Es un disco en el que recojo las composiciones más interesantes que he escrito en compás ternario durante años. Desde ese punto de vista es un trabajo que dedico al elemento vital de la música: el ritmo.

-¿Por qué ese título 3x4?

-Quizás pueda despistar un poco este título. Sin embargo tanto el título como la portada recogen la idea fundamental de este álbum que es mostrar una variedad de colores y variaciones del ritmo ternario.

-¿Cuando se plantea hacer un disco donde hay un tema donde homenajea a Jorge Pardo?

-Dentro de estos temas tenía una composición con un aire más flamenco. He tenido la suerte de poder materializar esta canción nada más y nada menos que con el mayor referente de la flauta flamenca. Que menos que dedicarle la canción. Por eso este tema se titula Pa’Jorge.

-Vive dedicado completamente a la música. Está considerado uno de los mejores guitarristas de Almería. ¿En este trabajo hay algún guiño para la ciudad?

-En este trabajo concretamente no hay ningún guiño a Almería. Quizás mi composición Plaza Vieja del disco Aires de Mar ha sido la música que he hecho con un carácter más descriptivo de nuestra tierra ya que me basé en parte de la melodía del Fandanguillo de Almería.

-La guitarra es su mejor compañera. ¿De donde le viene esa gran pasión por este instrumento?

-La guitarra es el instrumento más popular, el más accesible (en casi todas las casas hay una guitarra). Por esta razón me fue fácil acceder a este instrumento desde que era un niño.

-Se ha rodeado para este nuevo trabajo con otros músicos de gran prestigio. ¿Está satisfecho con el producto final, Antonio?

-He tenido la suerte de contar con muy buenos músicos para grabar este disco. Estoy satisfecho con el resultado. Cada disco es un experimento de producción, de formas de grabar. En este sentido hay diferencia con los anteriores.

-El disco se pone a la venta, pero tiene previsto algún concierto de presentación en Almería o en otro lugar de España.

-Este 2018 he publicado dos discos. Lights, Camera, Version! que salió en abril y este 3x4 que sale hoy. Estos dos proyectos ya los presenté hace algunos años pero tenía pendiente materializar la grabación . No tengo previsto hacer un concierto de presentación de estos discos que salen publicados de forma digital. Creo que es más interesante hacer un concierto más variado mezclando temas de los cinco discos que tengo hasta ahora.

-Antonio es un tópico, pero con los tiempos como andas, parece un atrevimiento lanzar un disco. Imagino que no es fácil decidirse a grabar un disco y ponerlo a la venta.

-Esta es la razón por la que los dos últimos discos los he publicado de forma digital. Aunque vivimos en la época de mayor consumo de música, estamos posiblemente en una de las peores épocas para los que nos dedicamos a crearla. Estas publicaciones se deben más a la necesidad artística de cerrar proyectos para poder abordar otros nuevos que a criterios de marketing o de ventas de discos. Más aún con este tipo de música que no es la más comercial.

-Ha grabado villancicos, ha hecho jazz y se ha atrevido con todo aquello que le llama la atención. ¿Qué le queda por hacer como artista?

-Me queda todo.... Lo apasionante de la creación es precisamente no parar de marcarse objetivos e ir superando retos aunque lo que uno planea en cinco minutos puedas tardar cinco años en materializarlo.