La nueva hornada de la canción de autor luce en una nueva cita de Cooltural Go! en el Mesón Gitano

Tras el concierto de Juanito Makandé el jueves, Cooltural Go! vivió este fin de semana un nuevo ‘traslado’ temporal al Mesón Gitano ya que el sábado recibía a una selecta representación de la nueva hornada de la canción de autor con María Ruiz & La Mare, Rupatrupa y El Jose y para la noche del domingo estaba previsto que tuvieran una sesión de risas aseguradas con el grupo Ladilla Rusa, el dj Isaac Corrales y el cómico Alvarito. La cita del domingo se vio aplazada en la misma mañana de ayer, debido al contacto con un positivo de Covid-19 de uno de los artistas. Por tanto, esta triple propuesta se traslada en el calendario al sábado, 11 de septiembre.

En cuanto a la velada del sábado, fueron las guitarras desenchufadas y las voces moduladas repletas de historias y vivencias personales las que conquistaron a los ‘coolters’, que agradeció con aplausos y coros esta nueva muesca en la gran variedad de formatos y estilos musicales que está ofreciendo Cooltural Fest, con Crash Music, y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería en este nuevo Cooltural Go!

Las encargadas de abrir la sesión fueron La Mare y María Ruiz, que son dos de las principales cantautoras de la actual escena. Cada una cuenta con su carrera en solitario pero este formato a dúo les da la oportunidad de unir sus voces y sus canciones, creando un espectáculo único con lo mejor del repertorio de cada una y la magia de sus dos voces sonando en una armonía perfecta, llena de fuerza y mensaje.

Así lo demostraron desde el inicio con Sal, Arena y Mar, muy apropiada con el entorno con el Mediterráneo de telón de fondo. No serían las únicas referencias idóneas al enclave, puesto que también sonarían en el primer tramo del concierto Mar o Viento de Levante, entre las que intercalarían, No Pasarán, Sola o Mi Raíz. El dúo de artistas compartirían voces y risas con el público también en un segundo tramo donde no faltó aires de Primavera, deseos que Volverán, recuerdos al Viento Madera, un homenaje a la gran Chavela Vargas, para terminar con ‘Juntas’, toda una declaración de intenciones.

En segundo lugar actuó Rupatrupa, que es el proyecto musical creado y dirigido por Roberto Ruido (Roberto González Berenguer, Madrid, 1989). Se utilizan ritmos muy conocidos, como el reggae o la rumba, pero llevándolos siempre a un terreno propio. El proyecto nació en la calle, y esa esencia de música callejera está impresa, como sello personal, en cada canción y en cada paso que Rupatrupa da.

Su música está impregnada por la tesitura calidad de su voz, que alumbra desde Luna Roja de manera Natural, en cantos entre el rechazo al modo de vida contemporáneo como en Odio al ser Humano donde el amor es la única tabla de salvación, pasando por los deseos de mundos mejores en Mi Refugio, Playa Libertad o La Isla.

Entrando en la noche, Rupatrupa seguiría su repertorio con Ya No Se Baila y Humo, para terminar de poner todo Del Revés, el amor de ida y vuelta de ‘Rara Bien’ y la despedida final de la mano de ‘Perro De Calle’.

Por último, la terna de actuaciones se cerró con El Jose. Un artista que representa una nueva manera de entender la música con firma desde un realismo cargado de poesía, bohemia y humor con un personal toque de ironía y picaresca. Una escuela de calle y guasa que le entronca con otros nombres como Antílopez o hasta el mismo Krahe.

Por ‘El Camino’ no ocultó el ‘Acento de Graná’, mientras desarrollaba su ‘Canto’ al ritmo de ‘Pasodoble’, pero también otros géneros como el reggae, charlestón y lo que se terciara. Por la ‘Orillita’ siguió conquistando al público entre ‘Las Cosas Que Nunca Te Dije’ y ‘Ya No Quiero Ser Mayor’. Su actuación se encaminaba al fin pero a modo de ‘Epístola’ final también cantaría ‘Me Falta Algo’ y ‘Problemas’. Solo quedaban tiempo para los bises, que reunieron en ‘Un Solo Corazón’ todas las voces sanando ‘La Herida’ y cerrar con la divertida ‘Haciendo Cola En El Primark’.

La canción de autor seguirá siempre vigente mientras existan relevos tan sólidos como los que reunió Cooltural Go! en la noche del sábado.