Una docena de películas competirán en el Certamen ‘Ópera prima’ de FICAL

Segunda jornada de ‘Almería, tierra de cortometrajes’

El pasado martes tuvo lugar la segunda jornada del ciclo ‘Almería, tierra de cortometrajes’ en el Museo de Almería. El acto contó con la presencia del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán y del director del Festival, Enrique Iznaola. Se proyectaron ocho cortos que el año pasado no entraron en la selección final. El público que llenó el salón de actos del Museo de Almería pudo ver los trabajos ‘¿Sabes cómo vas a morir?’ de Jesús Santiago; ‘Caos/Veinte más veinte de Chema Rivas; ‘La nieta del carnicero del páramo’ de Ainhoa Beascoechea y Víctor Díaz; ‘Mi pequeña muerte’ de Daniel Parra; ‘El último hombre’ de José Francisco Rodríguez y Guillermo Rojo; ‘Cuarentena 564’ de Áurea Román Reche; ‘Cecilia’ de Gonzalo Moya Santiago y ‘Crítico’ de Andreu Fullana y Raúl Espinosa. ¿Sabes cómo vas a morir? trata la violencia de género, la leyenda de la verónica y la venganza. Está dirigido por Jesús Santiago y Desiderio Cabeo. ‘Caos/Veinte más veinte’ es una obra de videoarte, basada en una composición musical, creada para el corto, que se mueve en un lenguaje contemporáneo, basado en clústeres, sonidos que forman una textura sonora, que se puede enmarcar en música electroacústica. ‘La nieta del carnicero del páramo’ cuenta como en un lugar yermo y sin ley, una joven está a punto de enfrentarse con el Carnicero del Páramo, el despiadado criminal que ha secuestrado a su niña. ‘Mi pequeña muerte’ se sitúa en una noche de peli, pizza y manta, algo hace desconectarse de la abstracción total. Suena el timbre. Vuelve a llamar. Alguien llama, pero ¿qué haces si ese alguien es La Muerte y además quiere pasar a tu casa y comerse tu pizza?. Óscar es un joven al que una noche La Muerte visita por error. La mismísima muerte, de carne y hueso y guadaña en mano, pero quizá La Muerte no sea tal y como nos han contado. ‘El último hombre’ cuenta la historia de cómo la estupidez humana acabará con la vida en el planeta. ‘Cuarentena 564’ cuenta que han pasado los meses, más de un año... ya son 564 días encerrados y el virus no remite...la locura, junto con el paso del tiempo puede hacer que se acaben tomando medidas extremas. ‘Cecilia’ cuenta como Ataulfo, un hombre de campo, buscará la manera legal de que el amor de su vida tenga derecho a la herencia de su tía Fernanda. Emilio, su abogado, intentará ayudarle dentro de los límites legales. El cortometraje Crítico narra como Pedro Egea recibe un premio por su interpretación en una película, pero quizás la forma de agradecerlo no es la más correcta. Muchas veces queremos decir lo que pensamos sin tener que pensar en las conveniciones sociales pero Pedro Egea cruza la delgada línea de decir lo que piensa y pensar en los demás cuando lo hace.