El 5 de julio se presenta el Festival de Cine Medioambiental de Carboneras

El día 5 de julio, se presenta en el Castillo de Carboneras, el Festival Internacional de Cine Medioambiental Pantalla Verde, que celebrará su primera edición del 18 al 20 de junio de 2020. Durante esos tres días Carboneras y el Parque Natural recibirán la visita de personas muy relevantes del mundo del cine y del medio ambiente, que estarán compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, el paisaje y la hospitalidad.

El público nacional, internacional y local, tendrá la oportunidad de ver en directo las películas seleccionadas y podrá votar a las que más le gusten.

Habrá un premio principal y varios premios temáticos. Los más jóvenes estarán representados en la sección infantil. A la vez se realizarán conferencias y un concurso fotográfico sobre el tema. Serán tres intensos días de cine, convivencia y reflexión.

Gracias al empuje y la experiencia de sus impulsores, el festival se convertirá, desde el primer momento, en una importante voz internacional en materia de Medio Ambiente. Al mismo tiempo se publicita a Carboneras y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a nivel nacional e internacional, como destino de un turismo de calidad y se conciencia a sus habitantes y empresas para ser, cada vez, más respetuosos con el entorno.

El principal impulsor de este festival es Peter Beale, escritor, director de cine, cofundador de BAFTA Los Ángeles, director general europeo y director ejecutivo de Producción de Twentieth Century Fox, Londres y EMI Films, Ltd., London; involucrado en películas como Star Wars, Alien, Julia, The Rocky Horror Picture Show, The Omen, The Elephant Man, The Jazz Singer, entre muchas otras. Vicepresidente ejecutivo de Showscan Film Corporation/Brock Trumbul, presidente y director general de Illusion Entertainment.

Peter está afincado en Carboneras, lugar que conoció por primera vez en 1962, cuando él y su madre, Barbara Cole, trabajaron en el rodaje de la superproducción Lawrence de Arabia.

Apoyado por el Ayuntamiento de Carboneras y numerosas asociaciones y empresas, el grupo promotor cuenta con el cineasta londinense, especializado en documentales y animación, Richard Gardener; la realizadora Francesca Beale Rosano, el publicista y pintor Ernesto Pedalino, el meteorólogo, exjefe de la Base Antártica, Alberto Castejón; el profesor y escritor Francisco Hernández Benzal.

También colabora el experto en innovación agrícola, marketing y ventas Juan Ramón Rodríguez; la gestora de proyectos turísticos Giselle Parejo, la creadora y gestora de páginas web Laura Quintana, el abogado Antonio Gutierrez, la abogada y cantante Mar Venzal, y el farero y escritor Mario Sanz.