Un recorrido entrañable por el pasado y el presente de Roquetas en un libro de Rafael Ramos

Un viaje por los vestigios del pasado y del presente de la ciudad roquetera es el lema principal del libro Roquetas de Mar. Ciudad Milenaria. Cultura y Desarrollo, editado por Círculo Rojo. El primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno Interior, proyección cultural y deportiva, José Juan Rodríguez, acompañó al autor, Rafael Ramos, a la presentación. El hijo del reconocido Gabriel Cara, Gabriel José Cara y el biólogo Emilio González, del colectivo SERBAL, también acudieron al Castillo de Santa en la noche del pasado viernes.

“Es de elogiar y de alabar a los que amamos la lectura y los libros que alguien tenga el incentivo, tenga el ingrediente básico y motivador en su vida de emprender a escribir un viaje por una página en blanco y en tinta de cualquier tipo, de color o de cuerpo, una determinada historia. Esta historia debe reconfortarnos absolutamente a todos y por eso que siempre que se presenta un libro es un hecho en el que tenemos que felicitarnos a todos porque Roquetas se abre al mundo”, expresó el edil José Juan Rodríguez. Asimismo, felicitó al autor del libro por centrarse y dar a conocer, desde esta perspectiva, la localidad.

Nueve capítulos en los que Ramos descubre lugares recónditos de la ciudad del sol para darle el valor que se merecen. El bastetano, pero enamorado de Roquetas, toca lugares mágicos relatando sensaciones y emociones en primera persona y acercando al lector a rincones donde su curiosidad, aún, no ha llegado. “El libro es un viaje que surge en un momento que no tengo conciencia de cuándo ni por qué nace. Poco a poco, día a día, me fue atrapando y tuve la necesidad de descubrir cada paso, cada descubrimiento, cada conocimiento, quería saber más de este bonito municipio”, denotó el escritor.

El hijo del reconocido Gabriel Cara, Gabriel José Cara, tuvo unas palabras de admiración al autor: “Siempre ha habido un pequeño vacío que se va completando gracias a distintos autores, no sólo en el tema de la historia también en el tema de cualquier disciplina, ya sea arte, literatura, cultura. Roquetas está creciendo y eso viene de la mano de personas como Rafael”.

Y para finalizar la velada, el biólogo Emilio González afirmó que “Roquetas de Mar tiene un patrimonio natural increíble y que en los últimos años se está dando a conocer. Me he sentido muy cercano a este libro porque Rafael viene de fuera y descubre Roquetas desde otro punto de vista”.

‘Roquetas de Mar, Ciudad Milenaria. Cultura y Desarrollo’, va destinado a todas las personas interesadas en conocer más sobre la localidad. Es un libro ameno, sencillo y didáctico, ya que incluye numerosas imágenes que suponen un recreo para la vista del lector. Este trabajo literario habla de cultura, patrimonio, urbanismo, recursos, (agricultura, pesca, turismo, servicios y comercio), cultura y deportes, fiestas y tradiciones; también de espacios naturales, playas y hábitats (La Ribera de la Algaida, Punta Entina- Sabinar con sus humedales), así como sus orígenes y actividades milenarias (salinas, salazones, pesca artesanal, etc). El libro, está escrito y pensado para los visitantes que la descubren y disfrutan. Para los roqueteros que la viven cada día, y a los que la añoran en la distancia.