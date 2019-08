La revista El AFA publica un trabajo sobre los últimos fotógrafos en Sorbas

La pasada semana se presentó en Sorbas el número 36 de la revista Cultural El AFA correspondiente al verano de 2019, que edita la Sociedad de Amigos de Sorbas.

En el apartado de historia se abre la revista con un excelente trabajo de Alejandro Zamora, titulado Enrique López Rull y la renovación de la arquitectura religiosa almeriense en el siglo XIX a través del mecenazgo: Don Antonio Martínez Romera y la fachada principal de la Iglesia Parroquial de Sorbas.

Luego le sigue el trabajo Carboneras es tierra de cine escrito por Andrés Hernández Zamora. Extraordinario el articulo de este Licenciado en Geografía e Historia haciendo un repaso a los rodajes en esta población, siendo el más importante Lawrence de Arabia. Alejandro Zamora escribe un artículo titulado Últimas décadas de la fotografía en Sorbas: José Zamora Flores, María Rojas Campoy y José Zamora Rojas.

Andrés Molina Franco escribe también un excepcional artículo denominado El viacrucis de Lucainena. Cruces de mármol de Macael en el siglo XVII.

En el apartado de sociedad, María Ramos Ramos escribe un artículo denominado Rosa para un ángel. In memorian Juana Herrera Llorente. Sorbas 1963-1980. En la sección La Diáspora, José Fernández Menchón ofrece un artículo sobre su vida.

Ana María Rodríguez Agüero escribe La Pera y el hijo de la Pera. Una historia compartida, sobre la historia de un camión. Frances Valls escribe un artículo muy emocionante titulado 11 de agosto de 2014. En Recuerdo a María Padilla (1921-1919).

Hay luego también otro interesante articulo sobre los Neorrurales los nuevos repobladores, dedicado a Chris y María Nelson.

Antonio de Haro Munuera escribe un extenso trabajo titulado Alcazaba. Soñamos e hicimos historia, dedicado al famoso grupo musical Alcazaba. La Sociedad de Amigos de Sorbas, también en El AFA entrevista a José Mateo Martínez, Presidente y cofundador del club Running Sorbas, que abarca diferentes categorías como: veteranos, senior, benjamines e infantiles, tanto masculino como femenino.

En el apartado de literatura, Pedro Soler Valero escribe el artículo La tórtola turca. En éste número, el espacio de la poesía está dedicado a cuatro poetas fundamentales de la lengua española: Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Nicanor Parra.

“De los tres primeros, recientemente se ha celebrado los ochenta años de su muerte, provocada por nuestra “incivil guerra”, en la fecha y forma que todo el mundo conoce. El cuarto, Nicanor Parra, Premio Nobel de literatura, en breve se celebrará el segundo aniversario de su muerte. La obra de los cuatro está ampliamente difundida. Cualquiera que sienta curiosidad por la poesía, no le será difícil conseguir sus poemas”, apunta José González Núñez.

En el apartado de Recuerdos están las fotos antiguas de Las cañas. Almacenaje, clasificación y transporte.

Hay que destacar de la publicación el editorial de la revista realizado por la Junta Directiva de la Sociedad Amigos de Sorbas, donde dejan entrever las vicisitudes para llevar a cabo esta publicación que ya cumple 20 años. “En un año hemos celebrado muchas reuniones, unas fallidas, otras cojas, otras inútiles y, alguna con resultados positivos. En todas ellas, la finalidad era esta revista y el objetivo, que este año como en los anteriores, se obrase el milagro de que saliera a la luz. Es un parto milagroso, sí, pero que en acabando ésta editorial, ya nos hace pensar en el próximo”.

“Y así vamos, de milagro en milagro, girando con el mundo, viendo cómo se van unos y vienen otros. Cómo algunos objetan nuestra existencia y cómo otros no conciben que persistamos. Los primeros siguen esperando que éste proyecto se diluya. Los segundos nos esperan cada año y nosotros, seguimos esperando que el proyecto se rejuvenezca. Pero la gente joven está por otras cosas, en otro mundo, que aunque sea el nuestro, cada vez se nos aleja más”, sostiene el editorial.

“Es cierto, que no todo el pueblo nos lee, aunque sabe de nuestra existencia. Pero también es cierto, que muchos nos siguen y nos leen, en el pueblo y en lejanos lugares. Uno sólo de ellos justifica el esfuerzo, sobre todo, la de aquellos que los separan años de ausencia y un desmesurado número de kilómetros de sus orígenes, de su pueblo, de sus primeros amigos y de aquella famosa frase del poeta Rilke: “La única patria que tiene un hombre es su infancia”, apuntan.

“Hemos recibido a lo largo de los veinte años que nos distancian del primer número, numerosos y emotivos testimonios de su conexión a su pueblo, a través de estas páginas. Por ellas, no sólo tuvieron noticias, también descubrieron aspectos inéditos y desconocidos del pueblo y de su historia. Sabemos que, sin haberlo pretendido, hemos creado un nexo de dependencia-unión, con paisanos que determinadas circunstancias no le permitieron regresar. Estos son algunos de los motivos que justifican nuestra revista. Otro, seguramente más importante es la memoria. La memoria de lo que fuimos y de lo que somos. De los que serán no podremos dar cuenta los que ahora estamos, habrán de hacerlo los que recojan el testigo”, apunta el editorial.

Sin duda, hay que felicitar el esfuerzo que realiza este grupo de personas que conforman la Sociedad de Amigos de Sorbas para llevar a cabo esta revista. Algún día se valorará su esfuerzo y su trabajo. Entonces se entenderá que el esfuerzo valió la pena y será un documento muy útil para las generaciones venideras.