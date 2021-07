Año cero de la era Turki Al-Sheikh

Está arrancando la tercera temporada desde que Turki se convirtió en el mandamás de la UDA. Sin embargo, diferentes circunstancias acaecidas en estas dos últimas campañas han posibilitado bautizar al presente curso recién comenzado como el primero en el que Turki y su equipo de colaboradores van a disponer de las semanas equivalentes a lo que son unas vacaciones futbolísticas y una pretemporada en su máxima extensión. Si en el momento de adquirir el club Turki tuvo que acelerar y hacer las permutas necesarias según su criterio, al estar a tan solo 15 días del inicio de la competición, en la campaña anterior las condiciones especiales provocadas por la pandemia se cebaron de lleno con la UDA, pues las fechas de play-off se trasladaron a época de amistosos y la finalización de aquel curso hizo que el descanso de los rojiblancos coincidiera con los albores de la nueva temporada. Un hecho atípico y quizá irrepetible que repercutió sobremanera a la hora de actuar en relación a la preparación de la nueva temporada, pues las salidas y los nuevos fichajes se vieron condicionados a conocer la categoría en la que se iba a competir. Al fin las aguas volvieron a su cauce y en esta tercera temporada comandada por la nueva propiedad saudí, nos encontramos con unos espacios de tiempo más acordes con los de toda la vida en estas fechas, Eurocopa incluida, para así actuar con la máxima previsión. Además, se cuenta con un técnico que no vino como Gomes a dirigir un par de encuentros a última hora, sino con un entrenador como Rubi que firmó hace unos meses un contrato de futuro, que ha tenido tiempo de conocer a sus jugadores, con sus virtudes y sus defectos, y que ha dispuesto de tiempo suficiente para diseñar su idea de plantilla capaz de aspirar al ascenso, máxime si se saben invertir los euros que dejarán ciertos traspasos, junto al consabido poderío de nuestro máximo mandatario. Hasta ahora todo ha ido al ralentí, sin obviar los primeros fichajes a coste cero, que ya fueron protagonistas principales en sus respectivos exequipos. La más que previsible venta de Sadiq y de algún otro puede potenciar la idea de conjunto que tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva tienen en mente. Ya no nos encontramos con prisas como en la primera temporada de Turki, ni con desventajas de fechas por la tardía incorporación del equipo a la pretemporada por motivos sanitarios. En este año se están cumpliendo las tradicionales fechas de cualquier pretemporada, en espera de los movimientos más esperados que a buen seguro se producirán en agosto. No debe de haber excusas, se dispone de euros, de un técnico asentado en su puesto, conocedor de la categoría y del fútbol español, en espera de las permutas que dejen en las arcas otro buen puñado de euros para invertirlos de la mejor forma. Experiencias ya ha tenido la directiva, experiencia tiene el técnico, buen cartel tiene la UDA y cierta base de jugadores también. A lo mejor por esa razón se daba un plazo estimado de tres años la nueva directiva al llegar al club, con el objetivo de alcanzar las primeras metas. Y es que no todo es llegar y pegar en esta vida, por muy poderoso que uno sea. La experiencia, es más que un grado.