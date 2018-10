A lo Benítez

El Real Madrid continúa en caída libre sin que aparezcan signos de remontar en vuelo en un equipo que ha perdido las buenas sensaciones. Las derrotas ante el CSK de Moscú en Liga de Campeones y contra el Alavés en la Liga han disparado el 'run run' en la grada y en los simpatizantes blancos que ven en Lopetegui a un técnico que está sufriendo lo mismo que Rafa Benítez. La diferencia es que ya no está Cristiano Ronaldo y en la recámara tampoco se encuentra Zinedine Zidane. Ambos huyeron luego de lograr la Champions y a partir de ahí todas las situaciones han estado en el foco de la polémica. La deserción del técnico francés obligó a Florentino Pérez a buscar un entrenador de manera urgente. Fue a por el que entonces era el míster de la selección y su cese fulminante es uno de las causas de la inestabilidad de la Roja que acabó eliminada por la insulsa selección de Rusia. Efecto dominó con Lopetegui como protagonista y en el foco de todas las críticas. Seguramente esa situación ha supuesto mayor presión para el técnico vasco, que con perfil bajo, hoy es el 'punching ball' perfecto del que se nutren las tertulias deportivas. La jugada estaba cantada, si los resultados no llegan, el exportero no sabemos si alcanzará a comerse los turrones. Si hoy Lopetegui sigue en el banquillo, en parte es también por aquella situación convulsa que acabó de manera drástica y extraordinaria; el técnico de la selección destituido horas antes de su debut mundialista. Las lesiones, la edad de la columna vertebral del equipo, el poco descanso pos mundial, y la escasez de fichajes, hacen que este Madrid, sea menos Madrid que el que dejó Rafa Benítez. No hace goles y ni siquiera genera situaciones, algo que debería preocupar al entrenador que hasta ahora se conforma con que los demás tampoco suman y se consuela pensando que los goles ya llegarán. Lo mismo decía Benítez.