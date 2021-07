Botella llena o vacía

La marcha de Morlanes no es, sin lugar a dudas, una buena noticia para el Almería y, mucho menos me temo, para Rubi. Que haya dejado un millón de euros en las arcas del equipo rojiblanco, es lo de menos, teniendo en cuenta que dinero, lo que es dinero, no es que lo necesite con urgencia el equipo, pero sí que deja de contar con uno de los mejores mediocentros de la categoría, un jugador distinto, un jugador con una visión de juego muy por encima de muchos centrocampistas de la categoría.

Yo estoy convencido de que a Rubi no le habrá hecho mucha gracia, ya que si quieres armar un muy buen equipo con un objetivo muy claro desde que empiezan a hacerse los reconocimientos médicos, quieres contar con los mejores y entre esos mejores, qué duda cabe, está Morlanes.

Por momentos … ¿os imagináis a este Almería esta temporada sin un jugador como Morlanes? Pues la verdad es que no. Difícilmente va a encontrar Rubi a un mediocentro que mejore lo que te ofrece Morlanes, salvo que tires la casa por la ventana y te gastes un pastón mareante y te traigas a un jugador de primerísimo nivel que, entre otras cosas, no te garantiza absolutamente nada, por muy bueno que sea. Tendría que adaptarse y así pasarían los días, las semanas , los meses esperando a que se adapte. Morlanes es de esos jugadores que encaja perfectamente en este equipo y cuyo fútbol todos creíamos que iba a girar en torno al que sale de sus botas esta temporada.

Sin lugar a dudas, no ha sido una muy buena noticia, a pesar del millón de euros. El Almería ha perdido a un gran jugador y se ha convertido en un serio contratiempo para Rubi.