¿Cambios necesarios?

No lo digo por el resultado final del partido. Es cierto y todo hay que decirlo que el equipo, al menos durante una hora de partido, no solo le plantó cara al Mallorca, si no que nunca se mostró inferior al equipo de Luis García Plaza. Pero todos nos quedamos con las ganas de... Es más, si al final el partido hubiera acabado en empate, hasta lo hubiéramos considerado un buen resultado, pero el fútbol fue cruel con un Almería que no mereció semejante castigo y de la manera que se produjo, sin apenas tiempo para reaccionar. Nos sorprendió José Gomes con nueve cambios con relación al partido frente al Oviedo. ¿Eran necesarios tantos cambios? El del jueves no era un partido más. Es cierto que esos puntos vales igual que los del domingo frente al Alcorcón, pero si tú te mantienes fuerte frente a un rival directo es una muestra clara de que ojito con el equipo. Nueve cambios fue darle demasiada ventaja al Mallorca. Aún con la unidad B y sobretodo mientras que le duraron las fuerzas, el equipo se mantuvo firme y a penas hico concesiones al rival pero el Almería no tuvo la profundidad de otros partidos, ese empuje. Es cierto que tuvo mucho tiempo la pelota, que se la quitó al Mallorca, per una posesión estéril ya que apenas Reina tuvo que intervenir. Nueve cambios eran demasiados, creo, para medirse a un equipo poderoso y fuerte como es el Mallorca, que salió tremendamente crecido del Mediterráneo. Fue una pena que se llevara el equipo de Luis García los tres puntos pero soy de la opinión de que ante partidos de este nivel y ante rivales de esta envergadura, no puedes darle ventaja. Es cierto que los puntos valen igual, pero no es lo mismo. El equipo hubiera salido tremendamente fortalecido si le gana al Mallorca.