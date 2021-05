Competencia en comunicación lingüística (II)

DE acuerdo con la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave en aprendizaje permanente, el sistema educativo debe tener como objetivo el desarrollo de las ocho consideradas como básicas: competencia en comunicación lingüística en lengua materna y en lengua extranjera, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. Estas son consideradas en los Reales Decretos donde se establecen las enseñanzas mínimas en la ESO y en el Bachillerato.

Lectura, escritura, oralidad, interacción. Leer, escribir, hablar, escuchar, conversar. He aquí las claves de la competencia en comunicación lingüística, de modo que los alumnos y las alumnas, en relación con el nivel de sus estudios, sean capaces de expresarse por escrito en múltiples, modalidades, formatos y soportes y de expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas. Pero, para producir y construir textos escritos y orales en su diversidad tipológica y contextual, hace falta saber leer y saber escuchar. O sea, ser capaz de resumir un texto, organizar las ideas principales y secundarias, identificar el tema, hacer un comentario crítico, razonado y argumentado, y, a través de la teoría lingüística aprendida, analizar la ortografía (letras, acentuación y puntuación), la gramática y el léxico y el componente fónico, en el caso de la lengua hablada, de acuerdo con lo postulado en las últimas ediciones de las obras académicas y, por ende, panhispánicas (ortografía, gramática y diccionario). Mas no es suficiente. Es necesario, además, descubrir la intención comunicativa, para lo que es imprescindible saber leer, saber escuchar, tener interés por la interacción con los demás y, en consecuencia, estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo, a debatir y a argumentar. Actividades como composiciones de textos escritos, literarios y no literarios, exposiciones, lecturas en voz alta, mesas redondas, coloquios, debates, recitales de poesía, representaciones de obras de teatro, creación de periódicos digitales, vídeos ilustrados y otras relacionadas con el español de la radio, de la televisión, de internet y de las redes sociales resultan esenciales. En este campo, el proceso de enseñanza y aprendizaje de las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) se muestra como un hecho relevante, con el fin de ponerlo al servicio del plan de la mejora de la competencia en comunicación lingüística. Saber recopilar información y usarla en una vertiente positiva es, asimismo, un objetivo principal.

Hoy en día, disponemos de numerosas herramientas. Para la escritura creativa: Wordle (una aplicación en línea, que permite crear una nube de palabras. Cuanto más tamaño tiene la palabra en la nube, más frecuencia tendrá en el texto), Tagul (permite crear, descargar, imprimir, compartir la nube de palabras), Listhings (aplicación web, que permite almacenar notas), Fodey (aplicación en línea que permite crear un recorte de periódico, un tablero de película), Printing Press (prensa para imprimir textos), Build your wild self (herramienta para la creación de series cinematográficas), Lettrs (red social en la que sus usuarios podrán escribir textos al estilo de cartas tradicionales). Para la narrativa digital contamos con herramientas y plataformas como Story Starters (es una herramienta para iniciar historias), Story Weaver (código abierto para contar cuentos en 230 idiomas), Storyjumper (aplicación web, con la resulta muy sencillo crear cuentos o libros infantiles), Storybird (una aplicación que permite crear cuentos ilustrados con cientos de dibujos). Para el cómic digital: Pixton (generador de cómics), Bitstrips, Toondoo (aplicación para crear historias, personajes, escenarios, objetos…), Beliefs Comix. La revista (Calameo–Isu), el periódico (Paper.li) y el libro viajero digital (MyScrapBook, MyeBook, Scribus) son otras plataformas. Asimismo, para compartir lo escrito: Tikatok, Letterpop, Mixbook, Glogster. Para presentaciones: Prezi, SlideBoom, PhotoPeach, Kizoa. Para la escritura colaborativa: blogs y wikis. Como herramientas para la evaluación tenemos Evernote, Mahara, Google Docs, Survey Monkey, Eduportfolio. En caso de confinamiento, disponemos del aula virtual (videoconferencia, videochat, foro, material, tutoría, evaluación, recursos, vídeos, páginas web), de tal manera que se cumplan los objetivos propios de la información, la comunicación y la interacción entre profesores y alumnos.

En el ámbito de la competencia en comunicación lingüística, la exigencia de una competencia digital es un hecho que se muestra como imprescindible, ya que la misma constituirá un factor muy positivo para la estructuración de los contenidos, el desarrollo de los objetivos, la programación de las actividades, el uso de los recursos, la atención a la diversidad, y, en concreto, a los alumnos y alumnas, que presenten alguna discapacidad, a la evaluación, a la enseñanza virtual y al mismo diagnóstico y a la contextualización.