Horas frenéticas

Ya está aquí el último día de mercado. 24 horas trepidantes para directivos, jugadores y periodistas. Intercambio de llamadas, contratos…Un tiempo frenético con el que concluye la ventana invernal. Nunca se descarta nada, pero parece que el Almería se moverá poco más en este mercado. Se puede concretar alguna salida, en forma de préstamo, pero poco más. Los principales deberes parecen hechos. La realidad es que la dirección deportiva se ha movido con agudeza. Ahora está por ver si los futbolistas elegidos tienen respuesta en el césped. No obstante, hubo agilidad para subir el nivel en algunos puestos donde faltaba competencia. Me convence Demirovic y también Rocha, cada uno a su manera. Aunque lo que más me complace es que no hubo verdadera urgencia para agarrarse a clavos ardiendo. Pese a que el objetivo está cumplido en parte, es buen síntoma que desde la zona noble del club no se haya perdido la ambición. En otras palabras, que se no se haya pecado de inmovilismo. Algo que parece lógico, pero que, por eso mismo, podría haberse dado. Desde ya Fran Fernández tendrá más fondo de armario para seguir sacándole el jugo a una plantilla que demostró tener un techo más alto del que se atisbaba en los albores del presente curso. Siempre suma hacer una retrospección. Me llama la atención la frialdad de los números. Si comparamos la temporada pasada y la actual las ubicaríamos en polos opuestos en lo sensorial. Sin embargo, numéricamente están cerca. Bien es cierto, por otra parte, que el Almería está sufriendo en un tramo de calendario que debería marcar sus aspiraciones. Si se es inteligente, parecen quedar claras. No obstante, viendo los precedentes, salvar la categoría con holgura tendría que ser motivo de satisfacción. Mañana toca la visita a Málaga y a La Rosaleda, un estadio de Primera y de grato recuerdo. Allí se edificaron los cementos de este sólido conjunto. Un partido de grandes expectativas y el que conviene no perderse de cerca.