Irresponsabilidad de Darwin

Londres, 2 de abril de 2020. Estimado Navarro, la noticia nos llegó de Uruguay. Darwin había sido denunciado por saltarse el confinamiento en su país, aunque el representante del delantero charrúa lo niega. El caso es que en el típico vídeo que sube el Almería de sus jugadores trabajando, vimos a Darwin con su dorso desnudo trabajando en lo que parecía un campo de fútbol, por el césped. La imagen me hizo preguntarme dónde estaba, ya que sé que Darwin vive en Almería en un piso. Ahora sé que está en su país y me parece un acto irresponsable. Ya no que se salte el confinamiento, tanto el de Almería como el de Uruguay, sino que haya cogido un avión y se haya plantado en su país cuando no sabemos si sería capaz de regresar en caso de que el Almería vuelva a los entrenamientos. Tal y como está la situación del coronavirus, no entiendo por qué ha tomado ese riesgo, sin duda con el consentimiento del club. Imagino que Turki no tendrá problema en mandarle el jet privado, pero esa no es la cuestión…