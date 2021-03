Después del desfile militar que parecía la trayectoria del Atlético de Madrid hace no tanto tiempo cuando con menos partidos jugados que sus rivales directos, sacaba 12 puntos de ventaja a sus perseguidores más inmediatos, nada hacía prever que la liga se abriría a otros aspirantes; los de siempre a los que ahora se ha sumado el Sevilla. Pero esto es fútbol y no matemáticas y va de ganar partidos. Cuando uno no gana y los otros si, las diferencias desaparecen y comienzan a aparecer las estrecheces. Una obviedad, evidentemente como esta otra, que indica que las cosas pueden cambiar cada tres días. Pero es la puritica verdad, y ahora, teniendo en cuenta lo que queda por jugar y los rivales de los que pretenden campeonar, el asunto no está tan claro. Hace unos meses en este mismo espacio, quien suscribe decía que al equipo del Cholo Simeone se le había puesto cara de campeón. Pues ahora le ha cambiado la cara y desprende dudas. Porque el técnico Atlético cambió la fórmula que le llevó hasta la cima y volvió a convertir a su equipo en un cuadro conservador. La alegría de la delantera colchonera y el juego ofensivo, no son las señas de identidad del míster argentino, y obligado por las circunstancias o por una decisión premeditada para amarrar lo que sintió que tenía tan cerca, se volvió cabra y tiró para el monte. Pero un equipo a veces tiene que adaptarse a las características de sus jugadores y no a las ideas del entrenador. Y ese dilema es el que hay que resolver en la casa rojiblanca. Un conjunto con Koke, Lemar, Llorente, Joao Félix, Correa y Suárez, es probable que requiera jugar a algo diferente. Ese juego diferente, ofensivo y agradable a los ojos del espectador, va en contra del ADN de Simeone, y a lo mejor esa es la razón por la que el Cholo prefiere morir con las botas puestas. O no, todo está por verse. Había liga y el único que lo sabía era el estratega del líder del campeonato.