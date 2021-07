De Lisboa al Rubial

De lo nuevo a lo viejo. De Turki a Alfonso. De Darwin a Kalu. La pretemporada del Almería ya cuenta con varias fechas clave marcadas en rojo en el calendario del almeriensista. El domingo 18, con apenas una semana de preparación, los pupilos de Rubi rinden visita al histórico Benfica en su ciudad deportiva. El rendimiento que le está sacando el club a la venta de Darwin es un hecho constatado. Un rival de pedigrí para dar el pistoletazo de salida a los bolos veraniegos que una semana más tarde nos llevarán al no menos histórico campo de El Rubial, en Águilas. Recupera el club una de sus tradicionales visitas durante el mandato de Alfonso García, que esta vez hará las veces de anfitrión con un equipo cargado de ex del Almería, empezando por su entrenador Molo, siguiendo por el delantero Chumbi y acabando en el ídolo de toda una generación, Kalu. Esta visita a Águilas era obligada antes de mudarme a Londres y siempre que ha coincidido con mis vacaciones, he hecho por ir. A estos dos encuentros le seguirá un amistoso contra el Málaga, que seguro aprovechará la coyuntura para intentar cerrar algunas cesiones (Martos, Chumi, Ibiza, Vada...). Son los 3 primeros partidos confirmados, y aún estamos a la espera de ver si esta temporada habrá presentación oficial, pero ahora que el club ha dado un paso adelante en comunicación y marketing, no estaría de más que estos partidos fueran retransmitidos en su canal de YouTube, tal y como hacen otros clubes. Los cuatro jugadores que podrían interesar al Málaga no son los únicos cuya contuidad está descartada. El club se afana estos días por dar salida al exceso de futbolistas que tiene para poder así ajustar el tope salarial y seguir con la confección de la plantilla. Puigmal, Nieto y Curro Sánchez ya entrenan a las órdenes del técnico catalán, pero parece difícil que haya más llegadas antes del duelo en Lisboa. Aún queda mucha tela que cortar y la plantilla a 1 de septiembre será muy distinta a la de la actualidad, pero aún así nos gustaría poder ver los partidos de pretemporada por YouTube y ver su evolución, y sus cambios...