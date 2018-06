Me niego. No quiero y no me gusta. Hasta me generan cierta vergüenza las cosas que veo, leo y escucho. No es verdad amigos, Argentina futbolísticamente no es el papá de nadie y menos de Brasil. Miren los resultados y hablarán por si solos. No sé a qué ignorante se le ocurrió creerse eso y después cantarlo. Tampoco hay pegarle a los croatas porque nos ganen. No hay que hacer un libro de recomendaciones para ir a Rusia a ligar con las mujeres locales, ni es gracioso burlarse de quienes hablan distinto. Es viejo, casposo, patético. Es de gañanes. También son de la misma calaña los infinitos insultos que tanto hacen reír a los gañanes españoles, cuando los argentinos nos burlamos de Higuaín, Caballero, Messi o Sampaoli. No es chistoso, por más que creamos que eso va en el pack. Simplemente no está bien y no quiero que ese sea el ejemplo para los más pequeños. En el mundo del siglo XXI esas gracias no tienen cabida, como no la tiene el supremacismo, la xenofobia o el machismo más recalcitrante que habita en los campos de fútbol de todo el mundo. Tampoco me gusta ver cómo chicas que conocí, militantes de la palabra y la justicia social, hacen chistes sexistas con los jugadores islandeses, sobre todo cuando ellas vienen de una de las grandes conquistas, como lo es el derecho a decidir de cada una. Aunque sé que es una gracieta, esa mirada vintage, está llena de prejuicios y contradicciones. Todos las tenemos. Hoy el desafío es saber combatirlas y en ese sentido el lenguaje es una pistola sin balas. Mi lucha constante es el reconocimiento del otro, la inclusión, la visibilidad de las reivindicaciones más justas, y mi oficio de juntador de letras me obliga a posicionarme. Un apasionado del fútbol como yo, se encuentra en guerra permanente con el pequeño gañán que habita en su interior. Esa es la única persona a la que asesinaría sin ningún remordimiento convencido que se lo merece. Matar al gañán. Ésa es la cuestión.