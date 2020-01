Un autónomo, como es el caso del que suscribe, tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Por ejemplo, no pasa por la cabeza tomarse libre el día de Reyes porque los Playmobil no se pagan solos. Aunque, por la fecha que es mientras se escriben estas líneas me quedo con la idea de Txabi Ferrero, un grande donde los haya y muy infravalorado en el periodismo almeriense por eso de ser un señor de los pies a la cabeza. "Yo no tengo vacaciones porque no trabajo, lo que hago me gusta y entonces no es trabajo, por eso no tengo vacaciones", me dijo hace ya muchos años. No son palabras literales porque ya saben cómo juega Txabi con las letras, cómo construye con mimo lo que dice y lo que escribe. En época de fichajes quienes se dedican a cubrir la actualidad de los diferentes equipos, necesitan estar pegados al teléfono cual director deportivo va a fichar aunque con una función distinta: hablar con una fuente, contrastar una información, hablar con un jugador, recibir la llamada de ese representante del que hablaba César Vargas el pasado sábado, etc. Sin embargo, el momento más importante en el que siempre se tiene que tener el ordenador y el móvil como parte de la ropa que se lleva puesta es el de la oficialidad de una entrada o una salida. El inicio del artículo versaba sobre los autónomos porque al no haber un horario fijo, ese Kaptoum de turno puede estropear un cine o unas cañas con los amigos. Eso entra dentro de la profesión. Lo que es inadmisible es un anuncio a las tantas de la madrugada. El último que hizo la UDA así fue: el encargado de las redes sociales del club rojiblanco subió un gif con un '14' a las 21:45 del 4 de noviembre y el anuncio de su llegada, a las 1:36. ¡El domingo del debate electoral, a las 1:36! Algún necio defenderá incluso estos horarios, cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo en horarios intempestivos. Por eso hay miedo a esta ventana invernal. Mucho miedo.