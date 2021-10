Noches de sorpresa

Semana de Champions, semanas de sorpresas. Pocos, más bien nadie, se hubiera imaginado una victoria del Sheriff sobre todo un Real Madrid cuando el conjunto moldavo cayó encuadrado en el mismo grupo. Pero los de Tiraspol, la cenicienta del grupo D, lo lograron para sorpresa de todos. Un equipo que en su estreno en la máxima competición continental ha salido victorioso en los dos encuentros disputados hasta la fecha. Un hito cada vez más inusual en el fútbol actual, donde el pez grande se come al chico. Una sorpresa que a algunos parece no haberles sentado muy bien, menospreciando incluso al plantel moldavo. ¿Pero que sería de este deporte si siempre venciera el favorito? Un fútbol al que estas sorpresas, mal que les pese a algunos, son parte de su salsa. Una semana de sorpresas que no estuvo solo en la capital de España. Cuando no eran pocos los culés que se reían del tropiezo madridista, veinticuatro horas después los pupilos de Koeman salían goleados del Estadio da Luz. Un encuentro con cierto sabor almeriense merced a la actuación de un viejo conocido de la afición indálica. Un duelo en el que Darwin Núñez fue el gran protagonista de la noche con un doblete en el triunfo del Benfica sobre el Barcelona. Un futbolista que en poco más de un año ha pasado de jugar en la categoría de plata a anotar sus primeros goles en Champions. Pero unos primeros tantos en la máxima competición europea que fue ante cualquiera, sino ante uno de los mejores clubes, por mucho que se encuentre en horas bajas, a nivel mundial. Un doblete que permitió al charrúa hacerse con el MVP del partido entre lisboetas y barceloneses. Una sorpresa, la victoria del conjunto portugués, que si bien no al nivel de la del Sheriff no deja de ser una sorpresa. Una semana que no ha dejado bien parados a los conjuntos españoles en Champions, con la salvedad del triunfo colchonero.