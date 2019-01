Pérdidas de tiempo

Las normas están para cumplirlas y para saber manejarlas según conveniencia. En el fútbol ocurre lo mismo y sólo se explica con la camiseta de aficionado a ese seguidor indignado con el jugador del equipo rival que pierde (¿o gana?) tiempo si el resultado le es favorable a sus intereses, mientras que luego aplaude al suyo si hace exactamente lo mismo. Porque al final todo el que ha jugado al fútbol sabe que en ocasiones es necesario temporizar para que el crono vaya pasando y el rival se vaya desesperando. Incluso esa amarilla al arquero en el minuto 85 o ese desplazamiento de balón en el descuento es bueno porque el colegiado no se va a atrever a sacar una segunda cartulina por el mismo motivo. De hecho, en ningún partido de fútbol se descuenta más del tiempo que se ha perdido, al menos que hayan visto los ojos de este periodista. De ahí que se entienda que la FIFA estudiase el pasado año cambiar la normativa histórica y modificar el tiempo de los partidos, pasando de 45 minutos a tiempo corrido a treinta cada parte parando el cronómetro cada vez que el balón se vaya fuera, como se hace en el fútbol sala, baloncesto y en la mayoría de las diferentes modalidades deportivas.

De esta manera se practicaría un fútbol más limpio visto lo visto, esto es, que los colegiados no se atreven a sacar un tiempo extra de doce minutos, sobre todo, en el fútbol español. Con todo mi respeto hacia el colectivo arbitral (y aunque el tema de cambiar la normativa esté en manos de otras instancias), éste es el principal culpable de no jugar lo que se debería, no entendiendo el que suscribe por qué los descuentos no son muchos más largos. El futbolista que va ganando hace lo que haría cualquier hijo de vecino y el que lo niegue o no ha practicado este deporte o no es competitivo. De ahí que sería interesante pasar a tiempo parado para hacer del fútbol algo más limpio.