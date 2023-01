Londres, 12 de enero de 2023. Estimado Navarro, siempre que aparece Mohamed El Assy ante los medios da mucho juego. En la presentación de Luis Suarez dio varios titulares que no dejaron indiferente a nadie y a más de uno con cara de Póker. El caso es que, si de una partida se tratara, sería difícil leer su cara y ver si va de farol o no. Al contrario de lo que había dicho Rubi el domingo, cuando dejó entrever que Pacheco era el que se quería ir, dijo que el meta tiene 4 años más de contrato y que el único problema están siendo las lesiones y la presión añadida de no poder ayudar al equipo, y que, por eso, el club iba a contratar a otro portero. ¿Cómo te quedas? Yo a cuadros. Luego dijo que Akieme tiene 3 ofertas de equipos españoles, y que no lo vamos a vender a mitad de temporada porque nadie va a llegar al precio exigido. ¿3 equipos? Lo del Betis tenía sentido, ¿pero hay realmente otras ofertas? Y luego no perdió oportunidad para quejarse de los lentos procedimientos de la burocracia española. No da puntada sin hilo…