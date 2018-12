Alguien tenía que decirlo. Alguien debía romper la corrección política y llamar a las cosas por su nombre. Fue Courtois el portero del Real Madrid, quien se animó a decir lo que pensaba al término del encuentro donde el belga volvió a ser el mejor jugador del equipo blanco, esta vez frente al Rayo Vallecano. Courtois sabe de lo que habla, porque vivió tres años a orillas del Manzanares, donde conoció por dentro lo que se cuece en la casa del vecino. Allí estaba el Cholo, el técnico más tribunero que dirige en la liga nacional. El que anida en el victimismo, el que evoca al Mostaza Merlo, dueño de la frase del partido a partido, el que le dice a la grada lo que la grada quiere oír, un verdadero agitador de masas. Yo creo que Simeone es un demagogo, un político devenido en entrenador de fútbol que conoce los tiempos de los medios de comunicación a los que utiliza a su antojo para mandar mensajes a sus adversarios, a sus enemigos, a los otros. El Cholo hace su papel, porque esa sobreactuación la utiliza en beneficio de sus logros deportivos. A su favor hay que decir que lo logra. Tensiona dentro y fuera del campo de juego y eso se ha traducido en títulos. Pero Courtois le ha definido perfectamente. Corre por la banda, enciende a la hinchada, hace declaraciones contra el poderoso, denunciando el complot que los grandes han trazado contra el débil. Simeone saca ventajas de esa debilidad, aunque ese discurso no lo aplica cuando el Atlético se mide a equipos inferiores de la liga, que son la mayoría. No lo hace porque en su cabeza solo están Barça y Real Madrid. Todavía le recuerdo con gracia anunciar el alta en una televisión de pago, diciendo, sé Messi, sé Cristiano, sé Koke. Cualquiera sabe que Koke no se sienta en esa mesa, pero el Cholo debía forzar la maquinaria y cumplir con su público. Ahora dice que Courtois no debe recibir un premio, porque entiende que debiera ser para Oblak. El Cholo es el primer cholista del Atlético de Madrid.