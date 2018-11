El Almería sumó un punto en Tarragona, aunque muchos nos quedamos con la sensación de que tuvimos en la mano traernos la victoria y de que pocas oportunidades tendremos para ganar partidos así fuera de casa. El conjunto almeriense, pese a que no realizó un buen encuentro, sí demostró sus virtudes (y algunos de sus defectos) que le hacen estar cómodamente instalado en la zona media de la tabla. Es una pena no haber dado un golpe en la mesa en tierras catalanas, porque el equipo se habría colocado con 21 puntos y, más importante, se habría acercado un poco más a esos 50 que marcan el objetivo de la permanencia. No es que estemos mucho más lejos ahora, tenemos 19, pero soy de los que piensan que cuanto antes logremos los 50 puntos, mejor. No miro más allá de eso. Ni pienso en puestos de promoción de ascenso, ni sueño con ello. Para mí, el mayor éxito de esta temporada, después del historial que llevamos en los últimos años, y después de una planificación que seguiré cuestionando por el fondo y las formas, es que el equipo esté en zona media, en tierra de nadie. Ni frío ni calor. Un año de transición, de crecimiento para el entrenador y estos jugadores que nos están dando una lección de lo que el trabajo y esfuerzo pueden hacer en un equipo profesional. En este sentido, el partido del sábado ante el Extremadura es importante porque se puede considerar como una especie de reválida, ya que una victoria consolidaría este buen arranque de los almerienses, y nos acercaría más a la zona alta, mientras que todo lo que no sea ganar nos podría acercar a los equipos de abajo (el Extremadura tiene 4 puntos menos que nosotros). El conjunto extremeño, por cierto, viene de encadenar 2 triunfos consecutivos (en Reus y ante el Málaga) y ha conseguido 2 de sus 4 triunfos en sus visitas con sendos 1-4 ante el Rayo Majadahonda y el Reus. Un rival que ha reaccionado tras el cese de Sabas y a buen seguro nos pondrá en aprietos y en donde no podemos perder de vista a su goleador Enric Gallego. 13 tantos son demasiados como para no tenerlos en cuenta…