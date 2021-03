Tras 27 tiros, 12 de ellos a puerta, un gol para la UDA en un sábado aciago porque su rival logró empatarle con la mitad de disparos, un jugador menos desde los primeros minutos y un penalti más que dudoso cuando el partido tenía que estar acabado. El Leganés sobrevivió gracias al ex portero realista Asier Riesgo y sus paradas salvadoras. Por parte de los rojiblancos no fue decisivo Sadiq, que no acudió a su cita con Nigeria y pudo ser objeto de pena máxima en disputa con su compatriota Omeruo. Pero el árbitro no lo vio así y sí la del también posible seleccionado Maras que no pudo parar otro que se quedó en tierra como Makaridze.

Un ex como Juan Muñoz fue el encargado de ajusticiar pocos minutos después de que Manu Morlanes, que también estaba preseleccionado con la sub 21 española como Cuenca, lograse el milagro de batir a Riesgo. Se había intentado por activa y por pasiva, por los extremos y por el centro. Brian y Lazo no tuvieron su mejor tarde, por no hablar de Robertone, pero tampoco desde el banquillo mejoraron la situación Corpas o Villar.

Ahora, con otros dos puntos cedidos in extremis, sumados al que voló de Ponferrada, vemos como la UDA se aleja del Espanyol por arriba, en espera de que el Mallorca haga sus deberes, mientras que por detrás se mantiene a tiro el Leganés. Para bien o para mal, hay jornada entre semana y sin tiempo para lamentaciones llegará el partido contra el Málaga. Los de Pellicer pueden hacer mucha pupa y no ganarles sería casi una despedida del ascenso directo.

El bueno de Pepe Gomes está viviendo su propia segunda ola de malos momentos. Y buena parte de la culpa de sus males y sus malos resultados pueden tenerla ciertas decisiones arbitrales que echan por tierra los esfuerzos de los rojiblancos. No creo en las manos negras, más bien en la ineptitud del estamento arbitral en general y de algunos árbitros en concreto. Y eso sí que es un riesgo. Extremo. Y duro, muy duro, como el rostro de Tebas.