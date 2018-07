¿Sofian no tenía sitio?

No ser zurdo ni sub-23 han alejado a Sofian Chakla del Almería. Sorprendente, ¿no? Sofian ha sido uno de los jugadores más determinantes en el equipo dirigido durante casi toda la temporada por Fran Fernandez, hoy entrenador de la primera plantilla. Solidez, saber estaR y compromiso en un central que, hizo admeás goles importantes en el play off de ascenso que ayudaron a que el filial esté en Segunda B. Creo que Sofian merecía el premio de quedarse. Que no sea zurdo - no lo era ya la temporada pasada- ni sub-23, le ha penalizado.

Creo que el Almería pierde a un gran central, uno de los mejores que las últimas temporadas han pasado por la "fábrica" y que esperemos no acordarnos mucho de él. Que no sea zurdo creo que no es algo muy significativo. No es la primera vez que hemos visto una defensa plagada de diestros y no ha pasado nada. Sigo siendo de la opinión de que Sofian podría haber pertenecido al primer equipo, ya que en este arranque de pretemporada se habla de "compromiso, juventud, ganas, hambre", ¿qué es lo que no ha demostrado Sofian?.

No ser zurdo ni ser sub-23. ¿y qué méritos, por poner un ejemplo, ha hecho Pablo Nicolás Caballero para seguir en el Almería? No será por su registro goleador, que supongo fue para lo que lo trajo el club la pasada temporada, ya que el balance ha sido más bien pobre, por no decir otra cosa, y ahí sigue, por ahora. Es todo un acierto que Sekou esté, porque se lo ha ganado, se lo ha currado y hay que felicitar al club por esa decisión, apostar por un jugador joven, con ganas de comerse el mundo y comprometido. No sabemos si le pasará factura el cambio de categoría, pero un goleador es goleador en todas y a buen seguro se partirá la cara por el club que le dio la oportunidad de seguir disfrutando por hacer lo que más le gusta, que no es otra cosa que jugar al fútbol. Sofian, suerte en el Melilla.