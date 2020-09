Los apartados

Comenzó la pretemporada. Con apenas dos semanas de vacaciones para los futbolistas rojiblancos, el nuevo curso se contempla ya en el horizonte. Una nueva campaña en la que parece que habrá otra profunda reestructuración en el plantel indálico. Un conjunto almeriense del que ya se ha marchado Darwin Núñez rumbo a Lisboa, convirtiéndose en la venta más cara en la historia de la categoría de plata. Era de esperar que el charrúa diera un salto en su carrera después de destacar en tierras almerienses. Una salida con la que deben empezar a llegar nuevos fichajes que unirse al ya oficializado de Ramazani. Pero no es oro todo lo que reluce. Antes de que la UDA pusiera rumbo a Marbella para realizar su stage veraniego, desde la esfera indálica se decidió apartar a cuatro jugadores. Tal como sucediera el pasado curso semanas después de la llegada de la nueva propiedad. Sin duda una falta de respeto y una actitud muy poco ética ante los René, Ibiza, Vada y Enzo, que ven cómo se atenta contra sus derechos laborales. Unos futbolistas que, según ha transcendido en prensa, no han recibido explicación alguna. Este periodista puede entender que haya integrantes con los que no se cuente y se les pretenda dar salida, aunque apartarlos, ningunearlos, está totalmente fuera de lugar. Unas formas en las que AFE ya está tardando en intervenir para defender los derechos de sus asociados, más cuando en ocasiones anteriores han aseverado que el apartamiento está fuera de la ley. Pero no queda ahí la cosa. Nada más concluir el descanso en la primera contienda de preparación se vislumbraba la presencia en la grada-banquillo del municipal de Marbella del apartado René ante las molestias de Fernando. Una decisión que deja en muy mal lugar al encargado de tomarla, mostrando que la palabra vergüenza no se vislumbra en su diccionario. Seguimos para bingo.