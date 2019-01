La botella rota

Nico, me has roto la botella antes. Le has dado una patada y se ha roto", le dijo uno de los alevines del Poli Almería al que suscribe estas líneas, entrenador de este equipo. "No quiero que me compres ninguna. Sólo te lo digo para que no lo hagas más", respondió al ser cuestionado sobre de qué marca era la botella para comprar la misma. Sería contraproducente enseñarles a los pequeños jugadores que no deben protestarle al árbitro y hacerlo. Empero ese impulso tras un gol en contra acabó con un pisotón al césped con la mala suerte de estar la botella por ahí, rompiéndose y descubriendo que uno tenía una fuerza hasta entonces desconocida. Y entonces el que se supone que debe enseñar ve cómo le dan una lección porque eso es lo maravilloso del fútbol y de la enseñanza: lo recibido se multiplica a la máxima potencia por lo dado. Un niño de diez años dice con educación y personalidad que hay que tener más cuidado y no romper sus cosas. Un pequeño gesto, pero que hace reflexionar apuntando que a veces -o en la mayoría de las ocasiones- son los de menor edad los que mejor se comportan (en los campos de fútbol no hay ninguna duda) y mejor resuelven los problemas: con educación. Otro ejemplo es el de aquel niño que se recorre los más de 4.000 kilómetros que separa la Plaza Roja de Moscú por el Paseo Marítimo de Almería y poco después de bajar por las escalerillas del avión ya está entrenando con otro equipo del club para recuperar el entrenamiento perdido a pesar de haberse marchado un familiar querido y del cansancio acumulado por el viaje. Encima tiene las agallas de decir que no se va a poner triste si se guarda un minuto de silencio en el partido de esa semana para acabar marcando cinco minutos después su primer gol de la temporada y dedicarlo al cielo, lo que se denomina personalidad, sacrificio y compromiso, volviendo a dar otra lección a los adultos.