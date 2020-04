Londres, 23 de abril de 2020. Estimado Navarro, leí con mucha atención las declaraciones de Mohamed El Assy de las que te hacías eco en la edición digital de este diario. Me llamaron la atención muchas cosas, como el hecho de que la donación de 1'2 millones haya salido directamente del presupuesto del club (¿hay algún otro club en España que haya hecho semejante donación?). Sí, ya sé que no deja de ser dinero de Turki, y que hace con su dinero lo que quiera, pero no es lo mismo que la donación la haga a título personal, a que lo haga como club. La donación habría sido bien recibida de igual manera, pero creo que el hacerlo mediante el club engrandece un poco a la entidad. Ese crecimiento del club fue otro aspecto que me llamó la atención. Dijo El Assy que el objetivo es que el club crezca para que sea un equipo respetable con aspiraciones europeas. Viniendo de donde venimos, con el anterior presidente que era el primero que no respetaba al club, todo esto suena muy raro y demasiado bonito, pero con Turki tengo claro que será posible…