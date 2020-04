Los 1.575 euros

Si tiene la grandísima suerte de tener a un crío y la mala pata de que éste sople las velas durante las semanas del confinamiento, sabrá que para el niño (ojalá ningún periodista o docente más pusiese niñx o niñ@) su cumpleaños era lo más importante en ese momento. Al final todo es relativo y subjetivo y no le expliquen a un chaval de cinco años que el haber coloreado un dibujo sin salirse del contorno no es lo más importante. Por eso se entienden las palabras de Édgar Méndez. "Están hablando de cantidades que no podemos aceptar por ninguna razón. Nos quieren quitar el 28% anual", dijo el canario, multado posteriormente por el Alavés en un gesto contra la libertad de expresión, de ahí que incluso aplauda la valentía del futbolista por decir lo que realmente piensa. Y es respetable que cada uno defiende lo suyo, un contrato que firmó en su momento. Faltaría más. Incluso el que suscribe comparte la idea de un ex del Almería, quien cree que en cualquier desgracia social siempre se dispara a los futbolistas (como si ellos tuviesen culpa del dinero generado y de que el Estado pague lo que paga a un médico). Pero una vez puesto el pan del bocadillo, toca el embutido y visto desde fuera, viendo que no pasa nada por no celebrar el cumpleaños por una vez, este periodista cree que Édgar Méndez patina. El salario bruto mínimo en Primera es de 155.000 euros brutos y el de Segunda, 90.000. Hagan sus cuentas, restándole el 30% de IRPF y una reducción del 70% en un posible ERTE. Saldría una cantidad de 1.575 euros al mes, sin contar el plus que aporta el SEPE, incluso algunos clubs. Con 1.575 euros o con los 1.900 de las dietas de los diputados, uno hace maravillas. Otra cosa es que no se haya ahorrado y ahora se vaya con lo justo para pagar las copiosas hipotecas.

