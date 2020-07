Un fútbol muy raro

No es tesitura sencilla para un columnista de la UD Almería la de tener que dejar mandado un artículo de opinión el viernes por la mañana cuando el conjunto rojiblanco se juega la temporada por la noche. Lo de anticiparnos a la realidad es muy propio de los periodistas, pero en este caso es harto complicado teniendo en cuenta que en Segunda todos le ganan a todos o, mejor dicho, todos pierden contra todos. Imposible aventurarse a adivinar el resultado de la UDA, y mucho menos a sumarle un pronóstico de los partidos de Huesca y Zaragoza. Lo mismo hoy nos estamos regocijando en los tres puntos cosechados ante la Ponferradina que nos hemos sumido en una profunda resignación por un nuevo tropiezo. Ante esto, solo me queda hablar del enrarecido ambiente que ha creado este fútbol sin descanso y sin aficionados que está a punto de llegar a su fin. Se antoja complicado imaginar que los rojiblancos se estén jugando un ascenso si uno atiende, simplemente, a lo que se respira en la ciudad: poco o nada. Si bien es cierto que la procesión va por dentro y que, como tal, cada uno lleva de forma individual y a su manera los nervios, la incertidumbre y la ilusión por este ansiado objetivo, no lo es menos que se han echado en falta iniciativas por parte del club o de la Federación de Peñas para animar algo este apagado cotarro. Ni una oleada de mensajes en redes sociales con algún hashtag pegadizo, ni la clásica proposición de llenar los balcones y ventanas con banderas rojiblancas, ni unas pancartas de ánimo en el entrenamiento del equipo. Nada. Cero. La falta de iniciativas ha sido tal que ni siquiera a nivel institucional hemos visto mensajes de apoyo al club. Pareciera que la temporada se esfuma sin pena ni gloria. Detalles que demuestran que este fútbol de los cinco cambios, los partidos cada tres días, las pausas de hidratación y los estadios vacíos es raro. Muy raro. Pese a todo, el premio es el mismo que antaño: un ascenso que permitiría disfrutar el año que viene de la Primera División. No es poca cosa.