Estos días se va a cumplir un año desde que la UD Almería anunciase que desmontaría las supletorias con la excusa de ganar tiempo para la futura remodelación del estadio, una medida más que cuestionable teniendo en cuenta que lo que se tardó en eliminar estos asientos fue, aproximadamente, un día, con lo cual no parecía que la retirada de esta estructura entorpeciera en exceso las labores de la fase 2. Y, aunque sería ventajista decir que hubo mucha gente que se lanzó contra quienes criticamos esta medida, sí que algunos se echaron al cuello. Hay que recordar el contexto: el equipo se acababa de salvar, garantizándose otro curso en la élite. Rubi se marchaba y vendría un sustituto que diera un salto de calidad al proyecto. Se avecinaban fichajes sonados y nuevos objetivos. El Almería más ambicioso de la historia. La vida era de color rosa. Pero ahí estábamos los de siempre, los vinagres, dispuestos a sacarle punta a todo. ¿Qué más daba quitar las supletorias? Era por un bien común: el de poder empezar las obras de remodelación nada más finalizar la 2023/24 sin ninguna engorrosa estructura portátil en medio que pudiera retrasar medio día el inicio. Cuestionable medida, pero aceptable siempre que fuera cierta. Me quitas visibilidad un año entero a cambio de brindarme mejor asiento de por vida. El problema ha llegado con la enésima promesa incumplida: al haber descendido estrepitosamente, el club ha puesto en stand by la dichosa fase 2. Así, Almería tendrá esta curso, de nuevo, uno de los estadios con peor visibilidad del fútbol español. Los aficionados de tribuna y preferencia podemos llorar por un ojo. Los de los fondos, en cambio, seguirán alejados de todo el meollo, ajenos al césped, aislados del ambiente, en un anexo en el que se podía vivir un año a duras penas bebiendo de la ilusión de que era algo temporal, pero que se hace muy cuesta arriba sin fecha de fin. Se habla mucho de los precios de la campaña de abonos. Esos fondos, ni gratis merecen la pena.