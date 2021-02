¡Qué guardametas tiene la UDA!

Este artículo va dedicado a los que pedían a los titulares en Copa ante el Sevilla. Sabiendo lo que venía por delante y que en pocos días se jugaba en el estadio del equipo más marrullero del campeonato, había que ser cuando menos osado, si no inexperto para provocar poco menos que un harakiri. Este era el partido trampa de la temporada. Si se vencía, se daba un paso más que firme hacia el ascenso y si se perdía las dudas podían llegar; al menos se ha logrado un punto de oro a falta del último encuentro de la jornada entre Lugo y Espanyol y, cómo no, del choque que todavía debe jugar la UDA en Leganés. Por cierto, se habla de fijar ese partido días antes del trascendental encuentro ante el Mallorca. Desde luego, no me extrañaría, siguiendo la tónica de este viernes en Albacete. En ese encuentro se expulsó de forma injusta a un zaguero del Albacete, condicionando el partido en favor de un rival directo como el Mallorca. Y en Fuenlabada, no se expulsa a Pulido (que ya tenía amarilla) en la primera mitad por agarrón a Sadiq, y en la segunda parte sí se expulsa a Sadiq por no hacer casi ni falta. ¿Por qué el VAR no entra a la hora de confirmar una jugada tan importante como una expulsión? Nunca lo entenderé. Ya puestos, que coloquen si lo desean ese partido aplazado en Leganés justo antes del choque ante el Mallorca, todos los palos para el mismo lado. El simulacro de partido que se vio en Fuenlabrada (el año pasado el Cádiz ya probó la medicina) ni debe permitirse por parte de la LFP, ni espero que los niños que desean ser futbolistas lo tomen como ejemplo. A base de teatro, de provocaciones y de jugo duro de más, se desarrolló un encuentro donde se salvó un punto que ojalá valga su peso en oro. Eso sí, esta vez Gomes no estuvo acertado al reaccionar muy tarde con los cambios en la segunda mitad. Y es que el partido estaba para Robertone (qué dejada la suya en el tanto del empate). Por cierto, ahora entiendo la internacionalidad de Makaridze, su actuación, monumental, pero la última parada con empate a uno se quedará en mi retina durante muchas semanas, o quizá meses, incluso años...