De incentivo a estorbo

Londres, 6 de enero de 2022. Estimado Navarro, ¡Feliz año nuevo! Espero que los Reyes Magos se hayan portado bien. En este día de Reyes tan atípico, en medio del caos provocado por el Covid que tú conoces de primera mano, el Almería tiene esta noche su partido de Copa del Rey ante el Elche de Francisco. En otras circunstancias afrontaríamos el encuentro con la ilusión de internar eliminar a un Primera, pero después del azote de Ómicron, la Copa del Rey ha pasado de ser un incentivo a ser un estorbo, y como quiera que para mí lo importante es que el Almería logre el ascenso, no me quita el sueño esta eliminatoria y no me afectará nuestra posible eliminación. Porque a mí me preocupa más el partido contra Las Palmas de este fin de semana, un rival que ya nos lo puso difícil en casa. El partido de hoy puede servir para que los jugadores que han tenido poca carga de trabajo se pongan en forma de cara el duelo liguero, en especial Juan Villar y Dyego Sousa que, con la baja de Sadiq, deben dar un paso al frente…