Un 19 de mayo

He tenido la suerte de asistir a cientos y cientos de partidos en directo. Con la Bundesliga como tarea pendiente (y determinados campos, caso de Anfield u Old Trafford), he tenido también la suerte de ver encuentros de las mejores competiciones mundiales, tanto de clubs como de selecciones. Y llámenme raro, pero si hubiese que quedarse con uno, por delante incluso de la final del Mundial 2010, sería con ese épico Oriente-Venta del Pobre, con la Ciudad Deportiva Los Ángeles llena, la mitad de ella vibrando con el doblete final de Jorge Garcés. Una pena tener sólo de material dos crónicas de la época, sin ninguna imagen, ni por supuesto vídeo. Sí pude lograr hace unos días comprar tras buscarlos durante muchos años los históricos Poli-Barcelona, de 1999, y el Almería-Ponferradina, de 2007. Hoy hace trece años del último, pareciendo que se desarrollase la pasada semana. Recuerdo estar de fin de semana junto a la familia en Mojácar, la inocencia no hizo prever el negocio entre Antonio Baños y Alfonso García. Me escapé junto a mi padre y tras comer unos fuimos a la capital. El ambiente era raro, puesto que Almería llevaba 26 años sin catar la Primera, siendo varias las generaciones las que no lo habían vivido o apenas se acordaban. Nadie dudaba de que en ese 19 de mayo no se iba a completar la fantástica temporada de Emery y compañía. Empezó ganando la Ponfe, pero que iba a haber remontada lo sabía hasta el apuntador. Y así fue, culminada con ese tanto in extremis de Corona. La inocencia de ese joven (apenas catorce años) provocó que cumpliese con la orden de no saltar al césped. El miedo por el gentío y las bengalas hizo que nos alejásemos de la Plaza La Velas para ir al Minibar a cenar algo mientras llegaba ese autocar en el que había más políticos que miembros de la plantilla. Trece años después mi fiesta no hubiese acabado en la casa, con mi padre viendo Localia. O quizás simplemente me haya venido arriba al estar escuchando vídeos del Tomorrowland...