Está sabiendo manejar el Almería bien los tiempos en cuanto a información se refiere, oficializando las tres primeras entradas y la campaña de los abonos una vez terminase España su participación en esta maravillosa Eurocopa, virando el foco de los aficionados del torneo del año a la rutina. Sorprendió la UDA con los carnés, tanto por la subida del precio de los mismos como por la forma de compensar esos siete encuentros a puerta cerrada. A los chupópteros les encantará el vídeo con el que se presenta la campaña de abonos, suponiendo este periodista que debe estar dirigido a las mentes más prodigiosas; si no, es imposible entender cómo en la actual época de recursos audiovisuales e ideas creativas un club de fútbol profesional lance eso. Sin embargo, lo menos comprensible es la decisión de recuperar esos siete encuentros de la 19-20, un 32% del total, que no pudieron disfrutar los aficionados. La mayoría de los clubs optaron por devolver la parte proporcional o restar la misma del siguiente abono. El Almería, que en su momento afirmaba que esperaría al desarrollo de la pandemia, da un vale de descuento para la tienda del 27% del valor del carné; para más inri, los productos tienen que ser de la 20-21. Una chapuza, más propia de épocas pasadas. ¿Era necesario renovar y gastar más dinero para recibir algo que es tuyo? Al fin y al cabo, se trataba de un simple detalle. Dando la opción de devolver esa parte proporcional, muchos aficionados ni se hubiesen pasado a retirar el dinero. Se trataba de un gesto, lo demandando en estas tierras durante muchos años. La subida de precios no deja de ser otro detalle, puesto que los abonos (no aseguran incluir un posible playoff) no son caros, máxime comparándolos con otros equipos y divisiones menores. ¿Cuántos equipos que continúan en la misma categoría han incrementado el costo de los carnés? Tras una pandemia, una nueva crisis económica y año y medio sin fútbol en directo, no era el momento.