De niño a hombre en el 'Diario'

Me hubiese gustado escribir estas líneas la pasada semana, por la entrada de los diferentes jóvenes en prácticas, pero la espantada de ese Pierre Mevy que se supone que hoy iba a estar en Segunda se olía, así que mandaba la actualidad. Al ver a Rubén Rozas y compañía empezar las prácticas estivales en este diario para cubrir las vacantes dejadas por aquellos que disfrutan de sus vacaciones, me acordé de mi yo de hace ya una década. En concreto, estuve una temporada yendo los domingos a la antigua redacción, situada en la Plaza de los Burros, a hacer crónicas de la Primera Andaluza de verdad, Tercera y todo aquello en lo que hubiese que echar una mano cuando internet todavía no tenía la importancia de hoy en día y el cuadernillo de esta sección sacaba unas 24 páginas diarias. Paco Gregorio me recomendó que estudiase INEF por la precaria situación del sector, mientras que Salanova me quería "hacer un hombre estudiando Derecho". Al final, como le ocurrió a ellos, tiró más el corazón, por lo que realicé prácticas en Deportes de este periódico durante cinco veranos, de 2010 a 2014. Me sentí importante, algún día con la responsabilidad de sacar la sección entera o quedarme en los cierres, sintiendo de verdad lo que es lidiar con esa bonita presión del duelo contra el reloj para que el Diario estuviese al día siguiente en los kioscos. También disfruté de aquellos momentos presumiblemente negativos, como esas llamadas de un técnico de las bases de la UDA haciéndose pasar por el abogado de un galeno del primer equipo, con la de aquel jugador o la de un director deportivo por artículos de opinión. Los recuerdos son múltiples e inolvidables, como esa madrugada del 11 de julio de 2010 o la del 1 de julio de 2012, con la boina que portaba Laynez, o esas partidas con la 'pelota' de papel con Luque y Espino. Imagínense la suerte de disfrutar trabajando con aquellas personas que veías como ídolos, algunos de ellos ahora amigos.