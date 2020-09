Un nuevo curso

La nueva temporada ya está aquí. Ni un mes habrá transcurrido desde que se disputase el último encuentro oficial cuando este fin de semana vivamos el estreno del nuevo curso liguero. Un arranque que, como su conclusión, vendrá marcado por el coronavirus y el vacío en las gradas. Se atisba lejano el regreso de aficionados a los estadios, al menos en lo que al balompié profesional se refiere. Una ausencia de público que, por desgracia, seguirá siendo la tónica general. Por el contrario, se desconoce aún con rotundidad si en categorías no profesionales podrá la afición ocupar parte del cemento. Un fútbol no profesional donde como en otros deportes la incertidumbre campa a sus anchas.

Si bien el mes de octubre se ha puesto como fecha para el arranque de la nueva campaña, no hay certeza de que esta se vaya a poder mantener. Un deporte no profesional que por enésima vez ha visto como se le da de lado desde las altas esferas. Como si no hubiera miles de personas que viven del deporte mal llamado no profesional. No han sido pocos los comentarios de desconsideración vertidos por personas a los que el deporte no parece ir con ellos.

Así no ha sido extraño ver algún mensaje en que se le pedía a futbolistas que compiten en categorías no profesionales que se buscaran un trabajo. Como si ya no lo tuvieran, como si no recibieran una remuneración económica antes de la llegada de este maldito virus. Unos deportistas que ven como por enésima vez las instituciones pasan de ellos, sin aportar soluciones. Pero unas instituciones que siempre aprovecharán para aparecer en la fotito de turno cuando lleguen unos éxitos a los que no han contribuido con su desidia. El deporte necesita una respuesta, no le dejemos morir.