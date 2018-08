Pasé los estíos de 2010 (inolvidable esa noche del 11 de julio, pegando fotografías de los aficionados que vivieron ese día mágico en la carpa que este periódico instaló en Las Almadrabillas), 2011, 2012, 2013 y 2014 entre la vieja y preciosa redacción y la nueva. Perdiendo mucho rato de sol, de amistad, de descanso en verano con los amigos, pero haciendo amistad también con compañeros como Fran Luque. Y aprendiendo Periodismo de tipos como Paco Gregorio, que, al fin y al cabo, era por lo que sacrificaba esos veranos. También estuve parte del verano del pasado año, aunque no en esta sección, sino en otros menesteres. Imagínense todos los recuerdos que podrían salir en todo ese tiempo. Sin embargo, en plena Feria de Almería, no se me ocurre otro mejor que el de los pájaros fantasmas. En esos días había (y hay) de todo, con el campeonato de chapas, el de petanca y otros súper interesantes. No seré el que yo desprestigie un concurso de cantos de pájaros. Si hay quienes piensan que el fútbol es 22 personas pegándole patadas a un balón, quizás los mismos encuentran emoción en el canto de pájaros. Todo es respetable, incluso quienes consideren eso como un deporte...

Total, no recuerdo si sería 2011 o 2012, unas semanas antes del famoso septiembre sangriento. Sí que era un domingo de feria por la mañana. Almería desierta, si acaso algunos borrachos llegando a sus casas. Quedé con Fran Leonardo, fotógrafo de este diario por aquel entonces en la Puerta Purchena. Allí aparqué mi bicicleta porque tampoco era cuestión de meterla en pleno Cerro de San Cristóbal y nos fuimos en su moto. Ambos teníamos que ir a cubrir un interesante concurso de cantos de pájaros. Pero allí no hubo concurso ni cantos ni pájaros. Quizás estaban de resaca. Los dueños o los pájaros.

PD: Muchas felicidades a la mejor amiga que tengo, la mejor hermana que uno puede tener.